Dicen que el ataque del United "está a punto de colapsar" porque aún no renueva Cavani

"El ataque de Manchester United está en peligro de colapsar" porque el contrato de Edinson Cavani "aún no se ha extendido" y porque Anthony Martial "demuestra que no es el número nueve". El periodista Samuel Luckhurst, del Manchester Evenning News, remarcó que por esa razón los Diablos Rojos pretenden reforzarse con otro delantero, antes que con un defensa central.

Tras considerar que Martial está "jugando tan mal que es difícil no sentir lástima por él", Luckhurst indicó que "Cavani es el delantero que entusiasmaría a la afición" en Old Trafford, por lo que el United "tiene la esperanza de que Cavani se quede por una segunda temporada".

Aunque todo el mundo está asombrado con el profesionalismo del uruguayo, y también con los números, dado que Cavani marcó tantos goles como Martial con menor cantidad de partidos ingresando como titular, todavía no quedó acordada la renovación del vinculo.

De la única manera que se retrasaría la llegada de otro delantero central es si Cavani se queda un año más. Entonces sí, la prioridad para la ventana de transferencia sería la de un zaguero.