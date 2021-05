Días y horarios de todos los partidos de Copa América y Eurocopa: un mes a puro fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fútbol vivirá de sus fiestas más importantes a nivel de selecciones en el mes de junio. Es que tanto la Copa América como la Eurocopa se robarán toda la atención de los amantes del fútbol.

Lo más interesantes es que ambas se jugarán prácticamente al mismo tiempo y por eso son muchos los días en lo que habrá fútbol europeo por la mañana y sudamericano en la noche.

Desde el 11 de junio hasta el 11 de julio la actividad se multiplicará jornada tras jornada y a continuación podés conocer día y hora de todos los partidos de Copa América y Eurocopa:

11 de junio:

- Turquía vs. Italia (16:00)

12 de junio:

- Gales vs. Suiza (10:00)

- Dinamarca vs. Finlandia (13:00)

- Belgica vs. Rusia (16:00)



13 de junio:

- Inglaterra vs. Croacia (10:00)

- Austria vs. Macedonia (13:00)

- Países Bajos vs. Ucrania (16:00)



- Argentina vs. Chile (18:00)

- Paraguay vs. Bolivia (21:00)



14 de junio:

- Escocia vs. República Checa (10:00)

- Polonia vs. Eslovaquia (13:00)

- España vs. Suecia (16:00)



- Brasil vs. Venezuela (20:00)

- Colombia vs. Ecuador (23:00)



15 de junio:

- Hungría vs. Portugal (13:00)

- Francia vs. Alemania (16:00)



16 de junio:

- Finlandia vs. Rusia (10:00)

- Turquía vs. Gales (13:00)

- Italia vs. Suiza (16:00)



17 de junio:

- Ucrania vs. Macedonia (10:00)

- Dinamarca vs. Bélgica (13:00)

- Países Bajos vs. Austria (16:00)



- Chile vs. Bolivia (18:00)

- Argentina vs. Uruguay (21:00)



18 de junio:

- Suecia vs. Eslovaquia (10:00)

- Croacia vs. República Checa (13:00)

- Inglaterra vs. Escocia (16:00)



- Colombia vs. Venezuela (20:00)

- Perú vs. Brasil (23:00)



19 de junio:

- Hungría vs. Francia (10:00)

- Portugal vs. Alemania (13:00)

- España vs. Polonia (16:00)



20 de junio:

- Italia vs. Gales (13:00)

- Suiza vs. Turquía (13:00)



- Uruguay vs. Chile (17:00)

- Argentina vs. Paraguay (20:00)



21 de junio:

- Ucrania vs. Austria (13:00)

- Macedonia vs. Países Bajos (13:00)

- Rusia vs. Dinamarca (16:00)

- Finlandia vs. Bélgica (16:00)



- Venezuela vs. Ecuador (19:00)

- Colombia vs. Perú (22:00)



22 de junio:

- Croacia vs. Escocia (16:00)

- República Checa vs. Inglaterra (16:00)



23 de junio:

- Suecia vs. Polonia (13:00)

- Eslovaquia vs. España (13:00)

- Portugal vs. Francia (16:00)

- Alemania vs. Hungría (16:00)



- Bolivia vs. Uruguay (18:00)

- Chile vs. Paraguay (21:00)



24 de junio:

- Ecuador vs. Perú (19:00)

- Colombia vs. Brasil (23:00)



26 de junio:

- Octavos de final Eurocopa (13:00)

- Octavos de final Eurocopa (16:00)



27 de junio:

- Octavos de final Eurocopa (13:00)

- Octavos de final Eurocopa (16:00)



- Uruguay vs. Paraguay (18:00)

- Argentina vs. Bolivia (18:00)



28 de junio:

- Octavos de final Eurocopa (13:00)

- Octavos de final Eurocopa (16:00)



- Ecuador vs. Brasil (22:00)

- Venezuela vs. Perú (22:00)



29 de junio:

- Octavos de final Eurocopa (13:00)

- Octavos de final Eurocopa (16:00)



2 de julio:

- Cuartos de final Eurocopa (13:00)

- Cuartos de final Eurocopa (16:00)



- Cuartos de final Copa América (18:00)

- Cuartos de final Copa América (21:00)



3 de julio:

- Cuartos de final Eurocopa (13:00)

- Cuartos de final Eurocopa (16:00)



- Cuartos de final Copa América (19:00)

- Cuartos de final Copa América (22:00)



5 de julio:

- Semifinales Copa América (20:00)

6 de julio:

- Semifinales Eurocopa (16:00)



- Semifinales Copa América (22:00)



7 de julio:

- Semifinal Eurocopa (16:00)

9 de julio:

- Tercer puesto Copa América (21:00)

10 de julio:

- Final Copa América (21:00)

11 de julio:

- Final Eurocopa (16:00)

*horarios de Uruguay