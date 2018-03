Un diario dice que Neymar se ofreció al Barcelona y otro que quiere ir al Madrid

A esta altura, la competencia entre Barcelona y Real Madrid está imperando en todos los ámbitos posibles e imaginables. La eliminación del PSG de la Champions League ha encendido, por ejemplo, hasta una pugna fuerte en los diarios deportivos por lo que puede terminar ocurriendo con el futuro de Neymar. Mientras el diario madrileño AS rotuló que el Madrid ya sabe que el pase del brasileño cuesta 400 millones de euros, Mundo Deportivo de Cataluña aseguró que el brasileño "se ofreció al Barça".



El diario catalán remarcó que la intención de Neymar de pegar la vuelta al Barcelona comenzó pocos meses después "de hacer las maletas con destino a la capital francesa". "Neymar se ofreció para regresar a la disciplina azulgrana y, además, ante diferentes estamentos de la entidad. Lo hizo con compañeros, dado que con varios de ellos sigue manteniendo el contacto. También envió este S.O.S a ejecutivos y empleados del club con peso en el área deportiva. Y también se ha ofrecido al menos a un directivo del club con el que trabó una buena relación en los cuatro años (de 2013 a 2017) en que defendió la camiseta del Barça", informó Mundo Deportivo.



El diario indicó que los mensajes "han girado en torno a unos argumentos recurrentes: que se obcecó erróneamente en buscar su propio espacio lejos de Leo Messi; que le obnubiló el proyecto y la gran potencia económica del PSG; que se equivocó tomando una decisión que creía que le iba a ayudar a crecer como futbolista; que no calibró que el nivel de la Ligue 1 iba a ser tan inferior al de la Liga española; que añora un vestuario sin clanes ni tensiones como el azulgrana; y que no esperaba la dureza que se ha encontrado en los terrenos de juego galos".



Finalmente, según Mundo Deportivo, "Neymar ha llegado a preguntar a gente de peso en el Barça qué debería hacer para regresar, admitiendo su errónea apuesta del pasado verano".



Del otro lado, está el Madrid. Y ahí diario AS deja bien en claro que el brasileño "es el principal objeto de deseo" de Florentino Pérez para la próxima temporada del Madrid y que "el club blanco ya sabe su precio".



Para explicar este último tema, AS sostuvo que "400 millones es la cantidad por la que el PSG le abriría las puertas a su estrella. Hace unas semanas, emisarios del Madrid, el padre del jugador y dos abogados se reunieron en París para explorar el fichaje. En dicho encuentro los representantes del club blanco informaron al progenitor del astro brasileño del interés en fichar a su hijo y de la intención de desembolsar los 400 millones de euros con los que convencer al PSG, así como la estrategia a seguir y los emolumentos que percibiría Neymar Jr. por la prima de fichaje y el salario anual".



AS no tiene reparos en precisar que "el Madrid ya sabe desde hace meses que Neymar quiere jugar de blanco y el deseo es recíproco como dejó patente Florentino Pérez el 7 de diciembre, horas después de que Cristiano recibiera el Balón de Oro en París, en los micrófonos de El Larguero: “Neymar estando en el Madrid tendría más facilidades de ganarlo. El Madrid es un club que da lo que necesita a un gran jugador”.



El diario hasta opinó que en el encuentro de ida de octavos de final de la Champions "se vio la complicidad de Neymar con Cristiano y Ramos durante el partido". Y terminó considerando que "desde la llegada de Bale, en 2013, el Madrid no ha fichado ningún Galáctico y Neymar es el elegido por el club para convertirse en el jugador con el que liderar el mundo del fútbol tras la era Cristiano".