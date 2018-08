Diario As afirma que Real Madrid va por Edinson Cavani

El nombre de Edinson Cavani (31 años), autor de 40 goles en 48 partidos la pasada temporada con el PSG y de gran Mundial con la Selección de Uruguay, está en carpeta de Florentino Pérez para llevar al Real Madrid los goles que se perdieron con la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus.



Así lo refleja la información que ofreció el diario AS, que agrega además que la "vía está completamente abierta para el Real Madrid, ya que el delantero uruguayo es muy receptivo a recibir esa oferta".



AS remarcó que el "Matador" estaría dispuesto a firmar un contrato de dos o tres años con el Madrid para terminar su carrera deportiva bien arriba.



El propio diario deportivo español subraya que la operación podría ser posible porque hoy Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, aunque valora a Cavani encuentra conveniente una negociación porque le quitaría un problema de encima: la rivalidad entre el uruguayo y Neymar.



Cavani renovó su contrato con el PSG hasta 2020, su ficha costaría por debajo de los 100 millones de euros y el único problema que podría encontrar el Madrid, según lo describe AS, sería "el alto sueldo del jugador, que cobra 12 millones netos fijos por temporada más 2 en variables de fácil cumplimiento".