Tiene un diamante en bruto

Me gustó el proyecto del club y decidí venir. Estoy contento y con muchas ganas de arrancar el torneo porque es una experiencia nueva”. Valentín Castellanos tiene 19 años y es una de las grandes promesas de Torque.



El novel equipo hará su debut en Primera División hoy a las 19:30 frente a Nacional en el Centenario y la expectativa es grande. Sobre todo en jugadores que comienzan a hacer sus primeras armas.



En 2017, Valentín Castellanos no iba a ser tenido en cuenta en la Universidad de Chile y le llegó una propuesta de Torque. Se vino a Uruguay y en el segundo semestre de la temporada jugó nueve partidos con grandes actuaciones.



El equipo ascendió a la “A” y luego de finalizado el torneo, viajó a Manchester junto a Nahuel Ferraresi para entrenar en el equipo Sub 23 del City, integrante al igual que Torneo del City Football Gourp. “Fue una experiencia espectacular porque aprendimos mucho. En materia de infraestructura están despegados. Ahí tenés lo mejor siempre y los entrenadores nos dieron mucho apoyo. Lo disfrutamos”, contó “Taty”, que solamente pudo sacarse una foto con Vincent Kompany: “El City jugaba al otro día con el Tottenham Hotspur y Guardiola es muy estricto con ese tema. Vincent justo estaba lesionado y hablamos un rato con él. Es un crack”.



Nacido en Mendoza, Argentina, Castellanos hizo las inferiores en Independiente Rivadavia y luego jugó en Murialdo, un club amateur mendocino. Lo vieron de Universidad de Chile y se lo llevaron. Hoy tendrá su debut en Primera y se ilusiona: “La expectativa es muy grande y queremos hacer un buen torneo para conseguir el primer objetivo que es lograr la permanencia”.