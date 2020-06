El día que Zagallo se enojó con los jugadores de Brasil por culpa de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las notas evocativas que está realizando la FIFA del Mundial de México 1970 permitieron sacar a luz el enojo que tuvo el legendario Mario "Lobo" Zagallo con los futbolistas de la Selección de Brasil. La bronca del DT en el vestuario fue por culpa del partido que estaban jugando contra Uruguay.

En la entrevista realizada para la web oficial de la FIFA al técnico de 88 años de edad, Zagallo destacó que "Tostão piensa que el encuentro más complicado fue contra Uruguay. Uruguay se puso con 1-0 arriba y yo estaba pensando en sacar al campo a Paulo César Caju y mover a Rivellino a la posición de medio centro. Pero tuve suerte porque el jugador al que iba a quitar era Clodoaldo, y empató en el minuto 45… ¡justo a tiempo!".

El múltiple campeón con Brasil (cuatro títulos mundiales entre su carrera como futbolista y entrenador), contó lo que vivió contra Uruguay: "Ese día me enfadé muchísimo en el descanso. Me puse furioso con todo el equipo. Les dije que no tenían que hacer nada distinto de lo que sabían hacer, pero que no lo estaban haciendo contra Uruguay".

Zagallo rememoró también la decisión que tomó de armar un equipo con cinco números diez. "Yo había ganado dos Mundiales con un 4-3-3. Cuando asumí las riendas de la Seleção, tenía en mente que eso era lo que iba a hacer. Los cambios que hice fueron desplazar a Piazza para jugar de defensa central, traer a Clodoaldo al equipo y conseguir alinear juntos a todos esos ‘dieces’: Rivellino, Tostão, Pelé, Jairzinho y Gerson. Dijeron que sería imposible hacer que todos encajasen en tan poco tiempo, pero ganamos el Mundial".

A la hora de elegir al mejor jugador de Brasil en México 1970, señaló: "Jairzinho estuvo excepcional en ese Mundial. Pero hay que mencionar a Pelé, Tostão, Rivellino, Clodoaldo, Gerson… Gerson era el mejor ‘diez’, el mejor centrocampista que he visto en mi vida".