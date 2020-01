Y un día Rodrigo Amaral volvió ser feliz en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El lunes 10 de junio todo se veía oscuro para Rodrigo Amaral. El invierno estaba por comenzar, pero no era por causa de las nubes, sino que la luz al final del camino se veía pero era muy pequeña. Un par de semanas antes, el 25 de mayo, había caído en la cancha del Campus de Maldonado durante el triunfo 3-0 de Nacional sobre Rampla Juniors con los ligamentos cruzados de la rodilla derecha rotos.

Rodrigo, en un impecable estado físico y mucha motivación, había comenzado a hacer sus pases mágicos para goce de los hinchas tricolores. Incluso esa misma tarde había abierto el marcador al minuto 15, pero la lesión cortó lo que parecía iba a ser su gran año.

Su salida de Nacional hacia Racing de Argentina en 2017 había sido un tanto desprolija. Entonces se había comenzado a entrenar por separado para recuperarse de una lesión con vistas al Mundial Sub 20 y el cuerpo técnico tricolor, encabezado por Martín Lasarte, había dicho que si no volvía a entrenar con sus compañeros no integraría el plantel. Como no lo hizo, no volvió más a Nacional.

Amaral reconoció a fines de 2018 su error, mostró arrepentimiento y llegó a Nacional con peso ideal y la magia intacta, aunque no tan efectiva por la falta de práctica.

Justo cuando comenzaban a salirle todos los trucos llegó la lesión. “Ahora a arrancar la recuperación para volver con más fuerza”, escribió en su Instagram apenas operado.

Se anunciaron unos seis meses para volver jugar, pero la espera se hizo un poco más larga. Pasaron casi ocho para que Amaral pudiera hacer fútbol nuevamente.

Fue este jueves 23 de enero, en el Parque Central y en un amistoso ante Wanderers. Fueron 30 minutos nada más, pero lo suficiente como para que Rodrigo mostrara que sigue en un estado físico espectacular, con un talento único y tan motivado (o más) que cuando volvió.

Disputó el segundo partido ante los bohemios, en el cual Nacional cayó 2-1, pero la gran noticia no fue solo que el 10 hizo fútbol, sino que anotó en su primer contacto en serio con la pelota.

Toda una señal de optimismo para lo que se viene; porque Amaral se viene al equipo titular de Nacional que debutará el 15 o 16 de febrero.