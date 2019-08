¿Cómo es un día de Luis Suárez en la pretemporada del Barcelona en Miami?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El delantero uruguayo del Barcelona, Luis Suárez, fue seguido por una cámara durante un día entero durante la pretemporada del equipo en Miami.

Esta mañana, Barça TV publicó el seguimiento que se le hizo al futbolista en los días previos al partido en que el elenco blaugrana derrotó al Napoli por 2 a 1 en el Hard Rck Stadium.



En el video, se puede ver que el goleador cuenta cómo es su ritual de armado del mate a la mañana y los que hace cuando descansa entre los entrenamientos.

Luego se presenta en el almuerzo con sus compañeros y se lo puede ver conversando con Coutinho y Jordi Alba.



Más adelante se ve a Suárez recibiendo indicaciones sobre cómo será su entrenamiento en la sala de aparatos.



"Chau, gracias", dice exhausto al final del entrenamiento. Luego cuenta que "cuesta el cambio de hora" de Barcelona a Miami. "Ayer llegamos acá y no me dormí pero haciendo fuerza. Terminamos de cenar y estaba muerto, y dormí muy mal. Te despertás a cada rato, no sabés en qué hora estás", cuenta. Y agrega: "Me terminé despertando a las 5 de la mañana y ahí ya me apronté el mate".



Luego se lo ve llegar a merendar y sentarse a comer con Rafinha.



En el vestuario se lo ve cambiándose y tomando mate mientras canta el hit "Otro trago" de Sech.



- ¿Te apetece jugar el partido contra el Nápoles? ¿Es lo que más te apetece en este momento?



- Ahora me apetece dormir un rato (risas).



Más adelante se lo observa ya en en la cancha, entrenando con pelota.