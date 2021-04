El día esperado de Santiago Rodríguez y Montevideo City Torque

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el 1° de enero, cuando comenzó a regir su contrato con Montevideo City Toque, que Santiago Rodríguez está esperando el partido de esta noche. El equipo ciudadano recibe en el Estadio Centenario (hora 19.15, Directv y canales de eventos en cables) a Fénix en lo que será un juego histórico, porque marcará el debut de la institución en un torneo internacional, más específicamente en la Copa Sudamericana.

Desde aquel 18 de diciembre, cuando “Santi” disputó su último partido con Nacional por la Copa Libertadores (anotó uno de los goles en la dura caída 2-6 ante River Plate en el Parque Central), hasta hoy han pasado 110 días que seguramente fueron eternos para el mediocampista ofensivo.

Adquirido por el Grupo City a través de su filial Torque, está obligado reglamentariamente a jugar durante un tiempo en el equipo que compró su ficha como medida para evitar los pases puente. Su destino será el New York City, equipo que ya le fijó una fecha para incorporarse: 1° de junio.

Sin embargo, por esos absurdos que tiene el fútbol uruguayo, dejó de pertenecer a Nacional y firmó con MC Torque, pero no podía defenderlo hasta el inicio de la nueva temporada, el cual se adelantó en virtud de que el elenco ciudadano clasificó a la Sudamericana. Es por eso que Rodríguez podrá volver a jugar esta noche y no deberá aguardar hasta el comienzo del Apertura, que si bien tiene fecha para finales de este mes, aún no hay nada seguro.

“Santi” disputó 24 partidos en 2020 defendiendo a Nacional, de los cuales 19 fueron por el Campeonato Uruguayo y cinco por la Libertadores. Totalizó 1.586 minutos y convirtió 7 tantos. Pablo Marini, técnico de MC Torque, no confirmó la oncena y por tanto no se sabe si él estará desde el inicio. Talento le sobra, pero la falta de rodaje puede ponerlo en duda. Lo seguro es que minutos va a tener.

También es difícil para el técnico tocar algo en un equipo que funciona tan bien, aunque sumar virtudes nunca está de más.

¿Y Fénix? Con Juan Ramón Carrasco al costado de la línea siempre se espera a un equipo ofensivo, que además firmó en las últimas horas a su goleador, Maureen Franco. Ha hecho incorporaciones importantes como Luis Mejía para el arco y Rodrigo Amaral en el medio y además retuvo (al menos para esta serie de Sudamericana) a Agustín Canobbio, quien se irá a Peñarol luego de definida la llave.