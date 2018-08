Día M: se define la novela Madrid-Modric

La novela Madrid-Inter-Modric tendrá este viernes el capítulo final, que quizás termine con una mejora sustancial del contrato del jugador con el club blanco. Está claro que los agentes del mejor jugador del Mundial de Rusia pedirán hoy a Florentino Pérez que lo deje partir y también es evidente que el presidente del Madrid insistirá que de la única forma en la que podrá abrirle la puerta es si aparecen los 750 millones de euros que establece la cláusula de rescisión.

Para Florentino Pérez el 10 de Croacia es intocable y de ahí que procure hoy mismo empezar a sentar las bases para recompensar al jugador por el gran Mundial que tuvo, por haber ganado el Balón de Oro en Rusia. El entendimiento podría pasar por igualar la oferta económica que le hizo el Inter, de 10 millones de euros por año –hoy percibe 6,5- y extender el contrato hasta 2021.

El programa radial “El Transistor” aseguró en la noche del jueves que los agentes de Modric tienen decidido hacer valer la oferta de cuatro temporads el Inter para Modric, obviamente con las claras intenciones de lograr la salida. Sin embargo, diario Marca informó que en el club blanco no han perdido la calma y no modificarán su postura. No hay partida posible si no se negocia con el Madrid y para empezar se expone que hay una cláusula de rescisión de 750 millones de euros.

Además, no se la piensan hacer nada fácil a los agentes porque existe enorme malestar por las formas en las que manejaron el tema. En primer lugar, debieron buscar una predisposición del club para negociar y no ir a buscar una oferta directa del club italiano para el futbolista.

Empero, igualmente el Madrid entiende que Luka Modric se merece un reconocimiento de la institución y que eso pasa por satisfacer sus pretensiones económicas. Quizás hasta lo ayude a conseguir la continuidad del crack el tuit que publicó el jugador en su cuenta personal: la misma foto sacada por el equipo de prensa del club y la leyenda: "vuelta al trabajo".