El día que desde La Coruña se quisieron llevar a Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El trofeo Teresa Herrera de 2005 pudo cambiar el destino de Luis Suárez, hoy gran figura internacional, que en aquel momento viajó a España con el plantel del Nacional y desplegó un fútbol que pudo valerle una transferencia al Deportivo de La Coruña.

El delantero, actual jugador del Barcelona, viajó con sus compañeros a la gira luego de que otros delanteros del plantel se la perdieran por encontrarse lesionados.

Así lo explicó a Efe Martín Lasarte, entonces entrenador del Nacional y quien ascendió a "Lucho" a la primera división del club tras conversar con el técnico de categorías inferiores Ricardo 'Murmullo' Perdomo mientras miraban un partido sentados en la tribuna de una cancha.

"Nos pusimos a hablar (...) y le pregunté qué jugador a su entender había en Nacional como para darle la posibilidad de subirlo y no fallar (...) y me mira y me dice: 'subí a Suárez'".

Ante esa respuesta, Lasarte recordó que le consultó si estaba seguro, porque él había oído hablar más de otros canteranos, y que la respuesta fue inmediata: "Subí a Suárez, no vas a fallar (...), tenía razón", remarcó.

Durante la gira del equipo uruguayo por España, el futbolista convirtió un gol ante el Sevilla y tuvo un desempeño destacado contra el Deportivo, según aseguró el entrenador de 58 años, actual técnico del Al Ahly SC egipcio.

Finalizada la pretemporada, Lasarte recibió una llamada de Augusto César Lendoiro, quien presidió el club de La Coruña hasta 2014, consultándolo por Suárez.

"Yo al principio pensé que era broma, que me estaba tomando el pelo, que no era Augusto Lendoiro. Después me di cuenta que sí y me preguntaba qué posibilidades había de que este chico fuera a jugar al Deportivo", detalló el técnico.

A Lasarte, que había sido jugador del Dépor, le hubiese "encantado" ver al goleador de Salto en el club de La Coruña, pero asegura que "lamentablemente no se pudo dar".

Un 3 de mayo de pero de 2004, Luis Suárez hizo su estreno ante Nacional y su carrera ya es conocida: Groningen, Ajax, Liverpool y Barcelona, pero en 2005 estuvo cerca de recalar en Galicia para lucir los colores del Deportivo La Coruña.