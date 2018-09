El día que el "Cebolla" le dijo "no" a Holan

No cabe dudas que Cristian Rodríguez se siente muy cómodo en Peñarol. Su capitanato y su voz de mando lo demuestran partido a partido y desde hace un largo tiempo se ha convertido en uno de los pilares tanto dentro como fuera del campo de juego.

También está claro que su paso por Independiente no fue el mejor. El "Cebolla" llegó al equipo argentino luego de pasar por Gremio y disputó 34 partidos y solo anotó tres goles. Las lesiones fueron un martirio en esa época y Mauricio Pellegrino pudo contar poco con él.

El vicepresidente de Independiente, Noray Nakis, precisó en su momento que fichar al uruguayo "fue un error. Fuimos a buscarlo cuando en los últimos dos años había jugado seis partidos. Era normal que ocurriera lo de las lesiones. Habría que haber averiguado antes los antecedentes de Rodríguez. Al 'Cebolla' lo pinchabas con un escarbadientes y se desgarraba".

Lo cierto es que precisamente luego de su paso por Independiente volvió al club de sus amores: Peñarol. En el conjunto aurinegro lo recibieron con los brazos abiertos y en su primer temporada con el club levantó el Campeonato Uruguayo y las lesiones desaparecieron por completo.

Su nivel y el tándem formado con Walter Gargano en el mediocampo fueron algunos de los pilares en la consagración aurinegra y eso hizo que el equipo de Avellaneda volviera a poner los ojos en él, o al menos lo hiciera su entrenador: Ariel Holan.

Independiente terminó contratando a los chilenos Pablo Hernández y Francisco Silva, jugadores con facetas futbolísticas similares a las del "Cebolla", ya que Holan quería tener al uruguayo en su plantel, según lo afirmó el propio jugador en una entrevista a ESPN.

“Me llegó a través de Martín Campaña. Le agradezco a Holan, la idea era tener una revancha. A mí me encantan las revanchas, pero estoy en casa, estoy feliz y no me quiero mover de acá”, afirmó el volante uruguayo.