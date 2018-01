Una deuda que es un dolor de cabeza, pero en la que ya se trabaja

Es sabido que el gran momento deportivo de Peñarol en 2017 es la contracara de una situación complicada en lo económico. Es que los aurinegros mantienen una deuda con los jugadores, que estuvo a punto de hacer que el plantel no viaje a Colonia, pero también se mantienen dos más: con Tenfield y con Juan Pedro Damiani.



Según informó el portal ECOS, las mismas rondan en los 2.8 millones de dólares, 2.7 millones y 2.5 millones respectivamente con cada una de las partes. Es sabido también que el dinero al ex presidente de Peñarol es el que por el momento se puede "perdonar", aunque la intención del club es también empezar a sanearla.



Todos estos temas, fueron conversados el pasado sábado 6 de enero en una reunión que mantuvieron los dirigentes aurinegros en la residencia de verano del nuevo presidente de Peñarol: Jorge Barrera.



Pese a que la situación no es tan sencilla, los consejeros se han puesto manos a la obra y sin duda se han mostrado bastante proclives a resolver este tema que sin duda deberá desvelar a los dirigentes para poder terminar encontrando una solución.



La unión de los mismos, con la que se ha insistido en varias ocasiones, es la que se entiende que puede ser importante para sacar esta situación a flote, además de rechazar todo aporte unipersonal de cualquiera de los actuales consejeros del club.



Además, se hizo referencia en la misma reunión a realizar una comisión de seguimiento del Campeón del Siglo ya que los gastos de mantenimiento y seguridad rondan en el millón de dólares anuales. La idea es buscar la manera de que el estadio genere más ingresos y a su vez otorgarle mejores servicios a los socios y palquistas.