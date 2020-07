El detrás de escena del "Colo" Romero: su llegada a Rentistas, Nacional y Fortaleza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Santiago Romero reforzará a Rentistas en lo que queda del Campeonato Uruguayo. La noticia fue confirmada ayer por los “bichos colorados” que lideran la tabla del Torneo Apertura gracias a los tres triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Sin dudas que es una incorporación de calidad para el club que dirige Alejandro Cappuccio. El “Colo” está en una edad ideal -30 años- y le dará una cuota importante de experiencia a un equipo con muchos jóvenes.

Después de ser dejado libre por Nacional, en enero de 2019 Romero llegó en calidad de libre a Fortaleza. Pero a pesar de ser pedido por el entrenador, jugó muy poco en el equipo brasileño; totalizó 208 minutos en cuatro partidos oficiales, aunque en otros 17 encuentros estuvo en el banco. Después de cumplir con su contrato de un año, el “Colo” quedó libre y no estuvo en ningún club hasta ahora.

“Ante todo lo que buscamos fue la posibilidad deportiva de volver al fútbol, además del proyecto interesante que tiene Rentistas, que nos pareció muy bueno. A su vez, Santiago tiene emprendimientos en Montevideo y optó por quedarse acá para encaminar sus cosas”, le dijo a Ovación el representante del futbolista, el empresario Nelson Ferro.

“Hubo sondeos de equipos de Montevideo, también hubo cosas en el exterior, pero todos somos conscientes de la realidad económica que se está atravesando en el continente y en el mundo por la pandemia; económicamente no valía la pena desatender proyectos empresariales que tiene él por ir a un club al exterior y quizás ganar una diferencia de dinero insignificante”, agregó Ferro.

El representante del jugador dijo, en referencia a las pocas oportunidades que tuvo en Brasil: “No quiero entrar en discusiones, pero lo de Fortaleza fue rarísimo. A mí el que me llama para llevar a Santiago a Fortaleza es Rogerio Ceni, estaba enamorado del jugador y no sé, después no sé qué habrá pasado. Santiago sabés lo que es como profesional, como ser humano, como todo, quizás el técnico vio otras opciones que estarían mejor”.

Santiago Romero en Fortaleza.

EXPERIENCIA. Romero empezó a entrenar ayer mismo con Rentistas a pesar de que todavía no tenía el contrato firmado. Entre anoche y hoy firmaría su vinculo por un año con los “bichos colorados”, aunque a los seis meses tiene una cláusula de salida en caso de surgir una oportunidad. La ansiedad por volver a entrenar con un equipo era grande.

“Hoy (por ayer) ya entrenó, está entero, está bárbaro, es una incorporación de lujo para nosotros. Él estaba muy feliz de volver a sentirse jugador”, comentó el técnico Cappuccio.

“Yo lo había pedido en enero, no se pudo dar y ahora se dio la posibilidad. Los jugadores con personalidad siempre tienen su lugar”, añadió el DT.

El entrenador del líder del Apertura brindó detalles de los motivos que lo llevaron a ir a buscar a Romero: “Para nosotros es muy importante porque tiene muchísima experiencia, tiene un ida y vuelta muy interesante, es muy agresivo, tiene gol y remate a distancia. Le da mucha experiencia el equipo, que para momentos clave del partido va a ser muy importante. Además de engrosar el plantel producto de la fractura de Bautista, y como se va a jugar miércoles y domingo, necesitábamos una incorporación”.

Alejandro Cappuccio, entrenador de Rentistas. FOTO: El País.

Es que Rentistas es de los planteles más chicos de Primera División. Y ahora es factible que se vote la incorporación de la nueva regla de los cinco cambios y una mayor cantidad de suplentes.

Federico Bautista sufrió fractura de peroné en una entrenamiento de la semana pasada. Por la derecha puede jugar en todos los lugares, desde lateral a puntero. Pese a que todavía no se tiene certeza sobre si lo van a operar o inmovilizar la zona, el DT sabe que no lo tendrá por un tiempo y es otra de las explicaciones de haber sumado al “Colo”.

“Romero puede jugar en esos lugares, por eso es Romero la incorporación. Lo pienso como que puede jugar en varios puestos, veremos el campeonato para dónde lo hace ubicar. Él llega a un equipo armado y con buen funcionamiento”, remarcó Cappuccio.

Si bien Romero es por naturaleza volante central, muchas veces en Nacional fue un salvavidas por el lateral derecho y en ese puesto también rindió en los tricolores, al punto que jugó varios encuentros en esa posición de la cancha.

¿Y NACIONAL? Hablar de Santiago Romero es hablar de Nacional. Es que el “Colo” tiene una historia importante con los tricolores, el club en el que se formó, en el que estuvo durante tres pasajes y en el que fue campeón uruguayo en tres oportunidades.

FOTO: Archivo El País.

Después de debutar oficialmente el 2 de mayo de 2010 en un triunfo 3-1 frente a Cerrito y jugar dos temporadas, Romero pasó a préstamo a Deportes Iquique de Chile, pero tras un año volvió a los tricolores. Cuando se fue a préstamo a Rosario Central pasó lo mismo, ya que regresó al club de sus amores.

Romero en Nacional jugó 167 partidos oficiales, con 98 triunfos, 34 empates y 35 derrotas, marcando 15 goles.

Quizás la huella más grande que dejó el “Colo” en los tricolores fue su historial clásico. Es que disputó 20 partidos contra Peñarol, de los que ganó siete, empató nueve y perdió apenas cuatro. A los aurinegros les anotó cuatro goles, y es el rival al que más tantos le hizo.

Es recordado por haber marcado el gol del triunfo en la final del Campeonato Uruguayo 2014/2015 en el alargue, cuando Nacional ganaba 2-0 y Peñarol lo había empatado gracias a los goles de Luis Aguiar. En esa final, el partido no se pudo finalizar. Romero anotó de cabeza tras un córner del sector derecho.

¿Al ser jugador libre, estuvo en la consideración de Nacional en algún momento de este año? “El ‘Colo’ Romero en Nacional estuvo muy presente en enero. El tema es que en ese momento se llegó a un acuerdo por la continuidad de Felipe Carballo y luego llegó Claudio Yacob y no se pudo dar. Es un jugador del gusto de Munúa, pero no cuadró el momento, esa es la realidad. Y hoy hay varios futbolistas en ese lugar”, contó una fuente de Nacional.

En tanto, Ferro dijo al respecto que “una vez sola tocamos el tema con Jorge Giordano que es un amigo, que me dijo que quizás me llamaba el director deportivo, pero nunca me llamó. Acá no estoy diciendo que Jorge me haya mentido, todo lo contrario, es un amigo de toda la vida”.

Sobre si les sorprendió que Nacional no lo haya ido a buscar con mayor fuerza, el empresario dijo: “Sí, sorprendió. Santiago siempre está con la esperanza de volver. Con la trayectoria que tiene, lo que ha vivido con Nacional siendo referente, ganando partidos clásicos, siempre está con la ilusión pendiente de volver. Los clubes buscan lo mejor y ellos optaron por otras opciones”.

“Si no vuelvo, igual me voy a quedar con el cariño de la gente”, dijo en tanto Romero en el programa Tirando Paredes. También aclaró que no está enojado por el desinterés y que hoy se debe a Rentistas.