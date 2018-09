Después de los Estatutos, otro debate: no queda ni uno solo

Quizás algunos consideren que es muy pronto para poner el tema arriba de la mesa, pero como ya se sabe que irremediablemente los clubes del fútbol uruguayo tendrán que aprobar los Estatutos que demanda la FIFA para que Uruguay no quede fuera del fútbol organizado, es un hecho que en la puerta de la AUF habrán nuevas discusiones.



Derrumbada la tesitura de votar nuevas autoridades con los estatutos viejos, ahora a lo mejor se preguntan o intentan llevar la discusión al terreno de qué se hace: primero la Reglamentación de los Estatutos o primero la elección.



Seguramente eso sea un tema que también lo definirá, de manera firme, la Comisión Normalizadora y siguiendo los lineamientos de FIFA. Lo que no pasará por la órbita de Conmebol y FIFA es el de los nombres de los candidatos para convertirse en presidente de la AUF.

En este caso, inevitablemente también habrá que proceder a abrir un período ventana para que se inscriban aquellas personas que aspiran al sillón presidencial de la AUF y algunos clubes entienden que este paso debe darse siempre y cuando las personas que quieran gobernar el fútbol tengan un respaldo importante. O que su nombre sea propuesto por los integrantes del Congreso y no porque a la persona se le ocurra que es idóneo para el cargo.



La ventana, además, deberá abrirse para que aquellas personas propuestas realicen el test de idoneidad de la Comisión de Gobernanza y Transparencia de la Conmebol. Sin su aprobación no podrán ser candidatos.



Y aquí, por cierto, hay un hecho bastante curioso que se presenta en el actual panorama político del fútbol uruguayo: las seis personas que tienen aprobado el examen referido no cuentan con la aprobación de la mayoría de los clubes profesionales.

Dejando en claro que la votación en el futuro cambiará, porque al presidente de la AUF lo elegirán en un Congreso que hoy tiene 31 votos pero que seguramente crecerá con la participación de los grupos de interés, lo que hay que remarcar es que actualmente le bajan el pulgar a todos los que podrían a aspirar a ser presidentes por contar con su examen aprobado.



En efecto, ni Fernando Nopitsch, Ignacio Alonso, Edgar Welker, Eduardo Ache, Alejandro Balbi y Wilmar Valdez entran en la consideración de los clubes para integrar el Ejecutivo de la AUF.



O sea, si los grupos de interés no se suman para impulsar a uno de ellos, tendrán que aparecer otros candidatos.