Sin despeinarse

Nacional cerró una semana estupenda en la que avanzó a la fase de grupos de la Copa Libertadores eliminando a Banfield y goleó a Cerro 4-0 para continuar con puntaje perfecto en el Torneo Apertura, que no hace más que confirmar la calidad del plantel tricolor, ya que por ahora está afrontando esta competencia con un equipo totalmente alternativo.



En el Gran Parque Central, Cerro pareció acusar el cansancio de la altura de Huaraz donde jugó entre semana por la Copa Sudamericana, pese a que “Petete” Correa rotó a parte del equipo. En cambio, Nacional mostró mucha dinámica con un equipo fresco y con la batuta de Sebastián Rodríguez, que jugó como volante central y se lució manejando muy bien la pelota en la salida.



Bergessio pudo abrir el marcador a los 6’ tras un error grave de la defensa cerrense (mal pase de Torres y salida a destiempo de Irrazábal), pero su remate lejano se fue apenas afuera. En la recarga llegó la situación de gol más clara del partido para Cerro, con un tiro de Barboza que pegó en el horizontal del arco tricolor.



No tardó el gol de Nacional. En una jugada preparada de tiro libre, Rolín llegó solo por el segundo palo y definió muy bien.



Los locales siguieron manejando el trámite del juego, mientras que Cerro se mostró nervioso y con varias desatenciones en defensa. Además, se llenó de amarillas en la primera parte. Una de ellas a Emiliano Díaz, que vio la segunda por una infracción a Bueno y se fue expulsado cuando apenas iban 36 minutos.



En el final de la primera parte, el partido pareció liquidarse con el gol de penal de Bergessio (que a él mismo le cometió Torres) porque Cerro no inquietaba a Nacional. Por si fuera poco, uno de los más claros que tenía en cancha -Barboza- fue sustituido a los 41’, en una variante para rearmar la defensa ante la roja.



En el complemento, Nacional no bajó la guardia y el triunfo nunca corrió peligro. Bergessio anotó el tercero (bien de goleador, tras un rebote de Irrazábal ante un tiro de Neves) y Bueno tuvo su premio a otra buena noche al marcar el cuarto con un tiro cruzado de zurda.



Nacional terminó con 10 futbolistas porque Rolín fue echado por dejar la pierna tras un despeje en una incidencia con López.



Así, Nacional se quedó con otro triunfo en el Apertura, que le permite seguir con el 100% de efectividad en el certamen y ya cambiar el chip a la Libertadores: el miércoles recibe a Estudiantes.