Robó un reloj de 70 mil euros, lo despidieron y ya tiene nuevo club

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El pasado lunes 16 de septiembre, el jugador danés Kasper Dolberg entrenaba junto a su nuevo club, el Niza. Al finalizar el entrenamiento, el futbolista constató que su reloj, valorado en 70 mil euros, había desaparecido.

El jugador amenazó con no jugar hasta que apareciera su reloj y quería una respuesta rápida por parte del club. El presidente omitió el pedido y declaró no querer saber nada con el tema. Por su parte, el entrenador, Patrick Vieira, pensó en convocarlo de titular en el próximo partido ante el Dijon.

Vieira ordenó a Dolberg jugar desde el arranque y el futbolista danés convirtió el primer gol de la victoria 2-1 ante el Dijon.

Diez días después del robo, el 26 de septiembre, según el diario francés L'Équipe informó que el club dio con un sospechoso y miembro del club: el delantero Lamine Diaby-Fadiga, de 18 años.

El club citó al jugador a que diera sus explicaciones sobre el caso. El joven futbolista confesó haber sido el auto del robo del reloj y fue despedido. Declaró que no lo hizo por algún beneficio económico, sino que se desquitó con él "sin razón, tal vez un poco por celos". y agregó: "En lugar de luchar en el campo para competir con él, actué con odio".

"Desafortunadamente, me lesioné para muchos meses y mi vuelta a la competición fue aplazado otra vez después de recibir una tarjeta roja en un partido con el equipo sub 19. Me afectó mentalmente y mi situación contrastaba con el éxito y el aura de Kasper (Dolberg), mi compañero de equipo", escribió en un comunicado.

El reloj no pudo ser recuperado tras haber sido revendido horas después del hecho. Sin embargo, Diaby-Fadiga se comprometió en reembolsar lo que robó y se disculpó por lo sucedido.

No son todas malas noticias para el joven delantero, quien ya cuenta con un nuevo contrato. A pesar del hecho, Paris F.C, club que milita en la segunda división de Francia, contrató los servicios del joven delantero de 18 años, por cuatro temporadas, hasta 2023.

"Después de que nos dieron cuenta rápidamente del" caso ", estuvimos en contacto con Lamine, quien nos expresó su remordimiento. Este error juvenil no borra sus cualidades e integridad humanas", declaró Pierre Dréossi, Gerente General, del club.

"Durante las discusiones, el jugador mostró el deseo de redimirse mostrándose irreprochable dentro y fuera del campo. Sus cualidades futbolísticas son innegables y es por eso que la llegada del internacional francés menor de 18 años es una oportunidad para el Paris FC", concluyó.