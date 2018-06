Una despedida para el olvido

El próximo 30 de junio Diego Polenta termina su vinculo con Nacional. El capitán, que llegó al club en 2014, ya le afirmó a los dirigentes -en especial al presidente José Luis Rodríguez- que su intención es dejar los tricolores en este momento. También se lo dijo a su representante, Pablo Bentancur.

Hace varios períodos de pases que se viene hablando de la salida de Polenta, pero por un motivo u otro no se ha dado. Ahora, más allá de los clubes que están interesados en el zaguero (del fútbol mexicano, de Italia y de Inglaterra), el jugador cree que este ciclo ha llegado a su fin. Y los dirigentes ya lo tienen asumido, aunque aún no confirman que Polenta no seguirá en Nacional.

Por ende, el de ayer contra Torque, parece haber sido el final de Polenta de Nacional, aunque como despedida seguramente no fue como el capitán la esperaba, a pesar del título del Intermedio.

Es que llamativamente el defensa central no tuvo una buena actuación.

Un error suyo al querer pasarle la pelota en un compañero contribuyó para el golazo desde 35 metros de Darío Pereira y en el minuto 77 se fue expulsado por una falta luego de rematar, cuando ya estaba amonestado. A pesar de estas situaciones, Polenta tuvo algunas buenas intervenciones en el partido, como dos pases entre líneas muy favorables para los atacantes tricolores que no terminaron de la mejor forma.

Tras ver el cartón rojo, Polenta recibió el reconocimiento de los hinchas de Nacional que acompañaron al equipo en el Centenario y antes de salir de la cancha hizo un gesto como de “ya está”. Seguramente refiriéndose a su ciclo en los tricolores.

El capitán todavía no se fue y ya lo extrañan en Nacional.