La despedida de Messi a Suárez: "La verdad que a esta altura ya no me sorprende nada"

La MSN se volvió a juntar, pero no en la cancha. Fue en las redes sociales. Lionel Messi publicó un sentido y fuerte mensaje de despedida para Luis Suárez tras la salida del uruguayo del Barcelona y la conferencia de prensa en la que le dijo adiós al club catalán. Neymar contestó la publicación de Instagram del argentino.

La mañana del viernes no fue una más en el entrenamiento del Barça y mucho menos para Messi, quien en ese mensaje lo hizo saber porque desde hoy ya no cuenta en el vestuario con uno de los grandes amigos que le dio el fútbol: Suárez.

"Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera", comienza diciendo el mensaje del crack argentino que al igual que Luis Suárez estuvo a punto de dejar el club catalán.

"Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos", agregó Messi ya haciendo referencia a la relación de amistad no solo entre "Lucho" y él, sino también entre las familias de ambos jugadores.

Pero además de despedir a su amigo, Lionel Messi también fue muy crítico con lo que hecho por Barcelona. Con cómo la institución manejó la situación del salteño de 33 años que se convirtió en nuevo jugador del Atlético de Madrid y que hoy será presentado en el Wanda Metropolitano.

"Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", escribió el argentino.

"Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo", cerró Messi su mensaje de despedida a Suárez y su familia, publicación que se hizo viral en las redes y que provocó miles de reacciones en el mundo del fútbol.

La respuesta de Neymar

Acaso la respuesta que más resalta es la de Neymar. El brasileño respondió ese posteo de Messi y expresó: "Increíble cómo hacen las cosas".

La MSN se volvió a juntar pero esta vez para despedir a Suárez y también para criticar el accionar de un Barcelona que dejó ir a su tercer máximo goleador histórico.