Despedida de Diego Godín del Atlético de Madrid

El "Faraón" Diego Godín confirma en la conferencia de prensa su partida del Atlético de Madrid, club al que ha denominado "su familia" y "su casa".

El zaguero uruguayo se convertirá en jugador del Inter de Milan con un contrato por tres años y un mejoramiento salarial respecto al que percibía en el conjunto colchonero de casi dos millones de euros por año.

"Se cierra un ciclo, el más bonito de mi carrera deportiva. Orgulloso de haber pertenecido a este club", dijo Godín ante los medios españoles.

El uruguayo dijo sentir "dolor por despedirse". "Me he entregado con corazón y alma desde que llegue a este club, me he encariñado con este club, a partir de ahora seré un hincha más y no me arrepiento nada de lo que viví aquí. Ojalá que el club siga obteniendo títulos, que es lo que la gente quiere y para este escudo y esta camiseta solamente tengo palabras de agradecimiento", comentó.

Ante la consulta de los periodistas, Godín aceptó que se reunió un montón de veces con la dirigencia para seguir, pero explicó: "no hemos llegado a un acuerdo".

"Hoy me estoy despidiendo de una etapa espectacular, voy a recordar todo lo vivido, las amistades que me quedan, lo que pasó dentro del campo y fuera de él", subrayó Godín.

"Que me quedara me lo pidió muchísima gente, hasta mi familia. Con mi señora, Sofía o hablamos, lo hemos charlado con mi padre y mi madre (se emociona)", narró el zaguero de la selección uruguaya.

"Cuando era niño soñaba con ser jugador, jugar en mi selección, pero puedo asegurar que no hay nada más lindo ni premio mayor que entrar a un estadio y que te coreen el nombre. Y eso es lo que yo he sentido en este club. Eso no se logra tan fácilmente con una afición. Que tu gente te quiera tanto hay que ganárselo", sentenció Godín.