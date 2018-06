Una despedida con calidad y a puro gol

Con agresividad en la marca y presión arriba. Con toques de calidad y goles de lujo. Con victoria en el juego aéreo y sin sufrir complicaciones mayores del adversario. La Celeste mostró mucho de lo que tiene y se despidió de su afición con calidad y a puro gol.



Aunque Uruguay demoró en entrar en partido, al final terminó pisando firme y demostrando la capacidad que tiene ya no solo en contención sino también en generación de juego.



Es cierto, hubo que esperar hasta los 25 minutos para que los jugadores dejaran de lado las preocupaciones por no sufrir un problema físico. Hasta ese instante fue como si las declaraciones de Óscar Tabárez, aquellas que en el Complejo Celeste dejó traslucir para que todos entendieran que un partido de despedida no podía hacer correr el riesgo de perder un futbolista para el Mundial, retumbaran con mucha intensidad.



Solamente por eso a Uzbekistán se le presentaron algunos minutos de tranquilidad, de dominio de la pelota. Hasta disfrutó de algunas incursiones por afuera y supo obligar a Fernando Muslera a cortar un centro que venía envenenado.



Pero la tregua de la furia celeste duró muy poquito. Desde el minuto marcado el equipo comenzó a presionar más arriba, a reducir los espacios y a desbordarle por derecha al equipo visitante.



Y ahí se terminó lo que se daba. Empujó Luis Suárez, arremetió Edinson Cavani y acompañaron todos. Para terminar de entusiasmar mucho a una hinchada que recibió una recompensa mayúscula a su amor a la causa y al aguante del frío en el minuto 31.



El "Pistolero" robó la pelota en la mitad del terreno y sacó un formidable pase a la derecha para la carrera de Edinson Cavani. La corrida del "Matador" terminó con un centro pasado que Suárez bajó de pecho para Giorgian De Arrascaeta. Y la fantasía no terminó ahí porque el bombazo del "Cocho" se metió en el ángulo. Arte oriental para el 1-0 con el que al final terminó una primera parte en la que Uruguay hizo valer su calidad.



En la segunda mitad ni siquiera parecía que el partido tuviera dos arcos. Uruguay dueño absoluto del juego hizo lo que que se le antojó. Ni el movimiento de piezas por los cambios que fueron cayendo en la cancha afectaron para algo el trámite. Gol de penal de Luis Suárez, gol de cabeza de José María Giménez, fiesta en las tribunas y despedida como se esperaba. Para ilusionarse un montón.

Uruguay: Fernando Muslera; Maximiliano Pereira (58' Diego Laxalt), José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres; Nahitan Nández (45' Cristian Rodríguez), Rodrigo Bentancur, Matías Vecino (58' Lucas Torreira), Giorgian De Arrascaeta (65' Carlos Sánchez); Luis Suárez (82' Cristhian Stuani) y Edinson Cavani (76' Maxi Gómez). DT: Óscar Washington Tabárez.

Banco: Martín Silva y Martín Campaña; Sebastián Coates, Gastón Silva y Jonathan Urretaviscaya.

Árbitros: Raphael Claus, Danilo Manis y Bruno Pires (terna de Brasil). Cuarto árbitro: Leodán González (Uruguay).

Gol: 31' G. De Arrascaeta, 53' L. Suárez, 73' J.M. Giménez.

Roja: 79' Komilov (UZB).