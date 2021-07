Designaron a Forlán embajador internacional del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Forlán es nuevo embajador internaiconal del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA, anunció este martes el máximo órgano de este deporte.

"Cachavacha", Balón de Oro en el Mundial 2010 y hoy entrenador de Atenas de San Carlos, "contribuirá a salvaguardar y celebrar la rica herencia y cultura del fútbol en el ámbito global", afirmó la FIFA.

"Me siento muy honrado y orgulloso de poder representar al hogar de la historia del fútbol mundial. Estoy muy emocionado e ilusionado con esta nueva misión. Ya hemos empezado a desarrollar ideas maravillosas. Están surgiendo proyectos nuevos, importantes y fascinantes, y estoy deseando empezar a trabajar en ellos", dijo Forlán.



"Asumir la responsabilidad de representar la herencia y la cultura del fútbol es algo muy relevante, algo con lo que me siento completamente identificado. Y poder utilizar mi voz para hacer llegar el Museo de la FIFA a un público más amplio me entusiasma y me emociona muchísimo. ¡Es un rol nuevo y fascinante para mí!", agregó.



De acuerdo a lo que explicó la FIFA, "Cachavacha" promocionará las exposiciones y el programa cultural del Museo de la FIFA tanto en Zúrich como el resto del mundo.



"Parte de mi misión consistirá en entrevistar en exclusiva a otras Leyendas de la FIFA para hablar de sus recuerdos futbolísticos más preciados. Partiendo de esta idea, también estamos trabajando en el desarrollo de formatos de exposición totalmente novedosos para los aficionados al fútbol de todo el planeta", indicó.