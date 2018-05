Deshojando la margarita para ver quiénes se quedan sin Mundial

No queda otra que empezar a deshojar la margarita para intentar descifrar qué puede pasar con la nómina de 26 jugadores que armó Óscar Tabárez. Al Mundial irán 23 futbolistas, por lo que tres jugadores se quedarán sin la gran cita del fútbol. Los arqueros, los zagueros y los delanteros ya tienen su pasaje asegurado, por lo que la lista final perderá a tres mediocampistas o a dos jugadores de esa franja del campo y a un lateral.



Empecemos por lo más sencillo. La FIFA exige la presencia de tres arqueros por combinado y Uruguay ya los convocó. Tabárez también despejó otra incógnita: no hay cuatro zagueros convocados, así que los tres que están en la lista van a Rusia. El grupo incluye a cuatro delanteros y si bien algún jugador del medio puede dar una mano en la ofensiva, imposible que se reste futbolistas de ese grupo. O sea, los cuatro sellarán el pasaporte.



Ahora sí entramos en el terreno de la especulación. El técnico armó un plantel con siete defensas y 12 mediocampistas. No es un detalle para ignorar que el nombre de Diego Laxalt se haya colocado entre los centrocampistas. Por el contrario, aquí entra a jugar el elemento más relevante de todos.

opción 1 Laxalt al medio: salen tres de ese grupo

Si Diego Laxalt es considerado como mediocampista, la eliminación más lógica sería la de sacar a los tres futbolistas de ese grupo.



En ese caso, los que quedarían afuera son Nicolás Lodeiro y Gastón Ramírez, quienes perderían la posición con Giorgian De Arrascaeta. Y el tercero podría salir del grupo que integran Carlos Sánchez, Jonathan Urretaviscaya o Federico Valverde.



Sánchez y Urretaviscaya se mueven por el mismo sector que hoy pertenece a Nahitan Nández, y ahí, en caso de ser necesario, puede trasladar a Matías Vecino y a Rodrigo Bentancur. O hasta subir a Guillermo Varela o Maximiliano Pereira.

opción 2 Laxalt al fondo: sale un lateral

Si a Laxalt se lo incluye como defensa, para ayudar cubrir la franja izquierda como lo hizo en la gira por China, de la nómina pueden salir uno de los hombres del fondo y dos del medio.



Si la eliminación es para un defensa y dos volantes: la balanza se sigue inclinando para Lodeiro y Ramírez de la franja central de la cancha y entra la disyuntiva para los hombres del fondo. Como los zagueros están puestos, el jugador a eliminarse sería un lateral.



Como Laxalt puede jugar en la izquierda y Martín Cáceres pasar a la derecha, Guillermo Varela podría quedarse fuera del combinado. O, en su defecto, Gastón Silva.



En favor de Varela está el hecho de que puede actuar por los dos costados de la cancha, al menos supo hacerlo en Europa. En favor de Gastón Silva, está el hecho de que puede desempeñarse como zaguero.



Parece poco probable que Tabárez quite de la nómina a Maximiliano Pereira, por tratarse uno de los pocos referentes que tiene el plantel de aquellos jugadores con los que inició este exitoso proceso.