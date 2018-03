Sin desgarro y con la mira ya en Santos

El jugador que arribó a préstamo desde Boca Juniors salió sentido el domingo a los 18 minutos del partido en el que Nacional cayó con justicia contra Progreso. En su lugar ingresó al campo de juego Matías Zunino, quien frecuentemente es titular pero en la Libertadores.



La ecografía que se le practicó ayer dio como resultado que Peruzzi sufrió de una distensión en posterior, que no llegó a ser desgarro.



Más allá de que la lesión no alcanzó a tener esa gravedad, lo cierto es que Peruzzi no estará a la orden de Alexander Medina para enfrentar a Defensor Sporting, en un partido que será sumamente importante para el desenlace del Apertura más allá de que recién se jugará la sexta jornada.



El cuerpo médico tricolor buscará que el futbolista pueda estar a la orden para enfrentar a Santos en Brasil por la segunda fecha del Grupo 6 de la Copa Libertadores en la que el “Cacique” no podrá tener a Jorge Fucile, debido a que el uruguayo llegó a las tres amarillas en el certamen continental.

El día a día en la recuperación de Peruzzi será clave para determinar si podrá estar a la orden o no.

Encerrados.

Nacional dispuso esta semana que todos los entrenamientos serán a puertas cerradas. Hoy el plantel principal practicará a la hora 17.30 en su complejo de Los Céspedes.



Homenaje.

Mañana, a las 13:00, en Los Céspedes se inaugurará la cancha “José Emilio Santamaría”, en reconocimiento al exjugador tricolor que debutó en 1947 y ganó 12 títulos en el club. Él estará presente.



A São Paulo.



Para enfrentar a Santos por la Libertadores el jueves 15, Nacional confirmó que partirá el martes 13 a las 22:30 en vuelo chárter y regresará enseguida de finalizado el encuentro.