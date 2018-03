Sin descuidos: el paso final a los grupos de local

Un triunfo, un empate 0-0 o una igualdad 1-1 le dará a Nacional la ansiada clasificación al Grupo 6 de la Copa Libertadores (en el que ya están Estudiantes de La Plata, Santos, Real Garcilaso), que ya el próximo miércoles 28 tendrá su primer partido entre el equipo argentino y el ganador de la serie entre los tricolores y Banfield. En cambio, si hoy se registra un empate a dos se definirá el boleto a los grupos desde los penales, mientras que si gana el “taladro” o iguala con un 3-3 o más goles, el clasificado será el conjunto que dirige Julio César Falcioni, que hoy estará presente en el escenario tricolor pese a la inestabilidad de su salud y a que no tenía permitido viajar.

Hoy Nacional será acompañado por un Gran Parque Central repleto, ya que las entradas para los hinchas tricolores se agotaron ayer por la mañana.



Los tricolores no se pueden confiar de definir la serie como local porque en los últimos diez partidos internacionales que disputó en su escenario, perdió más de lo que ganó; a saber: cuatro derrotas, tres victorias y tres empates.



Entre las derrotas se encuentran el 0-1 contra Botafogo del 2017 en el partido de ida de los octavos de final; el 0-1 contra Lanús con un equipo alternativo porque Nacional ya estaba clasificado a la siguiente fase; el inesperado 0-1 contra Zulia y el 0-2 frente a Rosario Central en la Copa Libertadores de 2016, cuando el DT era Gustavo Munúa y también optó por una oncena alternativa ya que el equipo estaba en la siguiente fase, en la que terminó eliminando a Corinthians en octavos. Los empates fueron 0-0 contra River Plate uruguayo, 0-0 con Corinthians y 1-1 contra Boca. Por último, Nacional venció a Chapecoense dos veces (1-0 en esta Libertadores y 3-0 en la pasada) y 1-0 a Palmeiras.

Nacional jugará con la misma oncena que lo hizo en Buenos Aires pero en Banfield se recuperó y estará en el equipo el buen jugador Jesús Dátolo. Además, Nicolás Bertolo hoy será titular y vuelve Bettini al lateral derecho.



Matías Zunino: El exjugador de Defensor Sporting viene de ser la figura de Nacional en el partido de ida contra el equipo argentino, aprovechando al máximo sus virtudes. Si bien como visitante jugó definidamente como volante externo, seguramente hoy en el Gran Parque Central lo hará más adelantado en un 4-2-3-1 con Seba Fernández como nueve.

Nicolás Bertolo: El argentino, que tuvo un destacado pasaje por Nacional, fue quien cambió el trámite del encuentro que se disputó en el sur del Gran Buenos Aires. Es que con su ingreso en el complemento le dio velocidad al ataque de Banfield y mejoraron su rendimiento Mouche y Cvitanich. Hoy será clave.



DECLARACIONES

Las voces tricolores

Bertolo: “Quiero mucho a Nacional y quiero que siempre le vaya bien. En este caso el fútbol nos encuentra enfrentándonos y obvio que hay que ser profesional y tratar de seguir avanzando con mi equipo, pero eso no me cambia el cariño que le tengo al club”, dijo Bertolo en la radio 1010 AM.



Sebastián Rodríguez: “Para el partido en el Parque imagino un partido en el que vamos a tener la pelota mayoritariamente nosotros. Banfield se puede empezar a desesperar con el correr de los minutos si no encuentra la pelota y pueden dejar espacios”, admitió Sebastián Rodríguez. ¿Estará en el banco?



Medina: “Banfield es un rival duro. Sacamos un buen resultado en Argentina, confiando en la clasificación en nuestra casa. Allá tuvimos algún problema después del empate de Bertolo, pero después hicimos un muy buen partido. Hay que seguir mejorando en la posesión del balón”.