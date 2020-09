El descontento de los hinchas de Peñarol: una crítica a la gestión del Consejo Directivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El clima interno de Peñarol no es el mejor. La situación deportiva tampoco y los hinchas lo hacen saber, ya que durante esta semana se manifestaron en dos oportunidades en las afueras de la sede de la calle Magallanes.

La primera fue el lunes, donde se pudo observar a un buen número de simpatizantes y socios que reclamaban por el momento del equipo respecto a los resultados deportivos. La segunda fue el miércoles, día en el que se reunía el Consejo Directivo.

Todo esto ocurre a dos meses de las elecciones que se llevarán a cabo el 5 de diciembre y que tiene como único candidato a la presidencia confirmado a Ignacio Ruglio por Sentimiento 1891.

Durante la reunión del Consejo Directivo del miércoles la situación que se generó con las protestas de los hinchas de Peñarol no fue tema de conversación, pero algunos consejeros opinaron al respecto.

“No me preocupa en lo más mínimo porque si bien el lunes hubo varios, el miércoles eran 50-60 personas y la verdad no amerita estar tratando eso dentro del Consejo Directivo”, le contó a Ovación el vicepresidente del club, Rodolfo Catino, quien no se pronunció acerca de su futuro pero que lidera las preferencias entre los socios según una encuesta de Equipos Consultores.

Por otra parte, Carlos Scherschener (integrante del Consejo Directivo por el Movimiento 2809) remarcó que “está bien que el hincha y el socio expresen su sentir, es válido, pero sin insultos. No fue un momento grato entrar al Palacio Peñarol en medio de gritos e insultos de los que estaban ahí afuera manifestándose”.

Más allá de respetar la medida, no compartirla y tampoco aceptar los insultos, ninguno de los consultados confirmó si este movimiento fue armado u organizado por algún grupo en especial, sobre todo a dos meses de las elecciones.

“Un poco incomoda eso, porque a pocos meses de las elecciones los socios van a tener la posibilidad de elegir el futuro del club. Si no están de acuerdo con esta conducción, tienen derecho a elegir otra. Tampoco es que el club esté en una situación límite. No se ven buenos resultados, pero este Consejo Directivo viene de un bicampeonato, se vendieron jugadores, se ordenó la caja del club y hay promoción de juveniles. Pero entiendo que el hincha quiera ganar todo lo que juega porque esa es la obligación de Peñarol. El tema es que el gran debe que tiene esta administración con los socios es la comunicación de todas esas cosas”, agregó Scherschener.

Marcelo Areco, también del Movimiento 2809, expresó que “los hinchas y los socios tienen todo el derecho del mundo a expresarse, a manifestarse y opinar, pero el insulto desacredita todo lo anterior y ese no es el mejor camino a recorrer. ¿A dónde nos conduce esto a dos meses de las elecciones? A nada. Y más en un momento que no es dramático. Hubo peores en Peñarol y todos lo sabemos”, dijo Areco.

Lo cierto es que el descontento de los hinchas y socios es real y estos últimos serán los encargados de definir el futuro en diciembre.