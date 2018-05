Paolo Guerrero y su descargo tras el fallo del TAS: "Me están robando el Mundial"

Paolo Guerrero afronta el momento más duro de su carrera. El capitán de la selección peruana se perderá el Mundial de Rusia 2018, luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) decidiera ampliar la sanción del delantero a 14 meses.

Varias horas después de que se conociera el fallo del TAS, Paolo Guerrero se pronunció. A través de un video publicado en Facebook, el atacante del Flamengo dio a conocer sus sensaciones en este lamentable presente que atraviesa.

"Es hora de que yo me pronuncie, estar pasando por esta injusticia después de seis meses y hoy tener una decisión donde el TAS ratifica catorce meses de suspensión para mí es durísimo, son horas muy duras para mí y mi familia", inició Paolo Guerrero.

"No he consumido ningún tipo de droga o sustancia prohibida, jamás he tenido la voluntad de hacerlo porque nunca me ha llamado la atención y siempre he sido profesional. Nunca me ha hecho falta probar ese tipo de cosas. He llevado charla desde muy niño para saber qué cosas puede consumir y no puede consumir un atleta", continuó.

"El fútbol para mí nace sobre mi talento y mi condición física. Me basta con eso. Yo quería contarles que en el curso de este proceso he demostrado varias cosas: que nunca he consumido una droga, eso ya fue probado; nunca tuve mi intención de mejorar mi performance, porque este té tampoco mejora performance y eso ya fue probado en la FIFA, la WADA y el TAS; yo estaba bajo régimen de la selección, bajo protocolos de seguridad y nutrición. Tomé el té que el mozo no debería haber servido a un jugador profesional".

"A las personas que contribuyeron a esta vergonzosa injusticia les digo que me están robando el Mundial y quizá mi carrera también, espero que consigan dormir en paz. Yo estoy viendo con mis abogados tomar las siguientes acciones", finalizó el delantero.

Con la ampliación de la sanción, Paolo Guerrero recién podrá volver a jugar el 4 de enero del próximo año. De esta manera, el futbolista nacional tendrá una pausa larga en la que, más allá de perderse el Mundial, deberá arreglar su situación con Flamengo.