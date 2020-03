El descargo de Centurión: "No es justo. ¿Por qué no me llevaste a mí?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La noticia impactó al mundo del fútbol argentino. Melody Pasini, la novia de Ricardo Centurión, murió el domingo por la mañana los 25 años tras sufrir un paro cardíaco mientras manejaba su auto, cuando se dirigía desde Puerto Madero, donde pasaba la cuarentena con su pareja, hacia la casa de sus padres en Lomas de Zamora. Ayer por la noche, el jugador de Vélez realizó una emotiva despedida con un posteo y hoy por la mañana envió otro desgarrador mensaje.

"Te voy amar siempre mi amor", publicó Centurión, con una foto de ambos sonriendo, en su cuenta de Instagram cuando la madrugada del lunes comenzaba a aparecer.

En la publicación, el jugador recibió decenas de muestras de apoyo de compañeros, excompañeros, amigos, periodistas y personas cercanas de su entorno: Diego Laxalt, Ángel Di María, Pocho Lavezzi, Marcelo Meli, Renzo Saravia, Nery Cardozo, Roger Martínez, Lucas Melano, Franco Fragapane, Rodrigo Battaglia, Pablo Migliore, entre otros, fueron algunos futbolistas que le enviaron fuerzas.

Y luego, en la mañana del lunes, a través de Instagram Stories, escribió: "Me voy a morir de tristeza. No es justo. ¿Por qué no me llevaste a mi? Y hoy cómo hago para darte el último adiós, mi hermosa Melody".