Sin descanso: el Torneo Clausura comienza este fin de semana con tres fechas en 8 días

El Campeonato Uruguayo ya disputó más de la mitad de su temporada. Peñarol fue el campeón del Apertura y Liverpool el ganador del Intermedio, asegurándose el aurinegro un lugar en la definición a fin de año y el negriazul dos cupos: uno en la Copa Sudamericana 2020 como Uruguay 1 y otro en la Supercopa uruguaya 2021, que disputará ante el campeón uruguayo la semana previa al inicio de la próxima campaña.

Desde hacía varios años los clubes reclamaban más actividad a nivel local, lo cual se cumplió con el Intermedio y ahora ya no se para. Este fin de semana comienza el Torneo Clausura 2019, es decir la recta final de la temporada, en donde no solo se decidirá el o los otros equipos que decidirán el Uruguayo con Peñarol, sino no es el mismo aurinegro en caso de ganar el Clausura, lo cual además le daría seguramente la Tabla Anual, la cual hoy es liderada por Cerro Largo.

La particularidad que tendrá este Clausura 2019 es que, en virtud de las elecciones nacionales que se desarrollarán entre octubre y noviembre, habrá fines de semanas en los que no se podrá jugar, por lo cual cuatro fechas serán entre semana. Incluso así, los tiempos dan justo. En caso de haber finales del Uruguayo, la última sería el 22 de diciembre.

Esto hace que ya de arranque se jueguen tres fecha sen solo ocho días. La primera fecha ya está fijada y en las próximas horas la Mesa Ejecutiva de Primera División hará lo propio con la segunda, a disputarse entre el miércoles 18 y jueves 19.

"Tenemos que ver un poco cómo articular todo para esa segunda fecha, porque generalmente uno piensa que un grande juega sábado y otro el domingo, pero cuando se trata de partidos entre semana hay que hilar un poco más fino por el tema de los rivales, porque si alguno juega el jueves no lo podemos hacer jugar también el sábado", explicó Aldo Gioia, integrante de la Mesa Ejecutiva, a Ovación.

Esto abre la puerta a que Nacional enfrente a Wanderers el miércoles por la noche y Peñarol juegue el jueves ante Rampla Juniors, seguramente en el Estadio Centenario, ambos en horario nocturno.

La tercera fecha.

Ya el fin de semana del 21 y 22 de septiembre se jugará y es aquí donde la Mesa Ejecutiva debe ver que Peñarol y Rampla, por ejemplo, no jueguen sus correspondientes partidos a la fecha 3 el sábado. El aurinegro debe visitar a Juventud y el Picapiedra a Defensor Sporting. En principio no habría mucho problema, porque por alternancia a Peñarol le correspondería jugar precisamente el domingo.

Lo que sí le puede empezar a pasar factura rápidamente a los equipos es el desgaste, porque en solo ocho días cada uno disputará tres partidos, algo que se repetirá entre el 12 y el 20 de de octubre, cuando se jueguen las fechas 6, 7 y 8. La 9 y la 13 serán las siguientes dos jornadas que se disputarán entre semana.