Descansá tranquilo: Luis Suárez no iría a la China Cup

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aplastante. Demoledor. Le vienen bien todos los títulos que se le quieran dedicar por estas horas en España. Ese "Pistolero" que una vez más hizo callar las voces críticas de la prensa madrileña, que enmudeció nuevamente al Santiago Bernabéu quiere terminar otra gran temporada deportiva. Ganar más títulos con el FC Barcelona y colocarse bien arriba en la tabla de goleadores, lo que le permitiría -entre otras cosas- seguir ascendiendo posiciones en las clasificaciones históricas.

Además, con la Copa América 2019 en el horizonte, certamen al cual Luis Suárez desea llegar en todo su potencial para tratar de ayudar a la Celeste a reconquistar el torneo que lo tiene como el más ganador de la historia, se forma el combo perfecto para cuidar su estado físico lo máximo posible.

Es por ello que "Lucho" no iría con la Selección uruguaya a la China Cup, campeonato que se disputará entre el 22 y 25 de marzo. El primer día Uruguay se medirá contra Uzbekistán y en la segunda fecha frente a China o Tailandia.

El gran problema que se presenta -por encima de los trabajos que Suárez y la sanidad del Barcelona siguen realizando para cuidar su rodillas derecha- es la cargada agenda del Barcelona de aquí en adelante. De aquí hasta una final de Champions League, en caso de lograr todos los avances, al club blaugrana le esperan 20 partidos en 93 días. O sea, un partido cada cuatro días y medio.

Lo que no ayudaría para nada la asistencia de "Lucho" a China, porque además de la intensidad de los cotejos se suman el viaje de ida y el del regreso.

calendario Todos los partidos que le esperan

Para conquistar el "triplete" (Copa del Rey, LaLiga y la Liga de Campeones), Barcelona tiene que disputar una gran cantidad de partidos de aquí al final de la temporada.

La agenda es la siguiente:

Sábado 2/3 vs Real Madrid - Jornada 26 de LaLiga

Sábado 9/3 vs Rayo Vallecano - Jornada 27 de LaLiga

Miércoles 13/3 vs Lyon - Octavos de final Champions League (revancha)

Domingo 17/3 vs Betis - Jornada 28 de LaLiga

30 o 31/3 vs Espanyol - Jornada 29 de LaLiga

Miércoles 3/4 vs Villarreal - Jornada 30 de LaLiga

7/4 vs Atlético de Madrid - Jornada 31 de LaLiga

9 o 10/4 partido de ida de cuartos de final de Champions League (si se clasifica)

14/4 vs Huesca - Jornada 32 de LaLiga

17/4 partido de vuelta de cuartos de final de Champions League

21/4 vs Real Sociedad - Jornada 33 de LaLiga

24/4 vs Alavés - Jornada 34 de LaLiga

28/4 vs Levante - Jornada 35 de LaLiga

30/4 o 1/5 semifinales de Champions League

5/5 vs Celta de Vigo - Jornada 36 de LaLiga

7 o 8/5 semifinales de Champions League

12/5 vs Getafe - Jornada 37 de LaLiga

19/5 vs Eibar - Jornada 38 de LaLiga

25/5 Final de Copa del Rey

1°/6 Final de la Champions League

La Copa América comienza el 14/6