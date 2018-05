Se desató la polémica

"Me tenía que cuidar porque me comí tres caños por primera vez en la historia. Es para aplaudir a Rodrygo, porque tiene una personalidad y un talento innato muy grande, son pocos los jugadores que pueden arrancar de 0 a 100 en la corta. No tenía más remedio que sacarlo un poco de la cancha y ahí se acabó el partido”, expresó Jorge Fucile ayer a la radio Sport 890.

Esas declaraciones molestaron a Santos, que emitió un comunicado, que en un fragmento dice: “El lateral Jorge Fucile, de Nacional de Uruguay, y que jugó en el propio Santos en 2012, admitió que necesitó apelar a la violencia para frenar al delantero Rodrygo. El rayo más nuevo de la Vila pasará por exámenes tan pronto como llegue a Brasil. Hará eso para saber la gravedad de la lesión que solo existió por un adversario no sabe aún, ya en el final de su carrera y jugando por uno de los equipos más tradicionales de este deporte, que el respeto al colega de profesión es elemental (...) Nuestros Rodrygos no se detendrán. Ni con amenazas, ni con faltas, ni con exageraciones. Ni siquiera con Fucile”.

Por si fuera poco, el vicepresidente Orlando Rollo le dijo a medios brasileños: “Tomaremos las providencias legales, jurídicas y administrativas. Ya entré en contacto con Reinaldo Carneiro, presidente de la FPF y miembro del consejo permanente de la Conmebol, solicitando providencias”.