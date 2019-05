El desastre del Madrid en LaLiga terminó con otra derrota en el Bernabéu

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Real Madrid (3º) cerró una temporada de pesadilla con una nueva derrota, esta vez en casa por 2 a 0 ante el Betis (10º), este domingo en la 38ª y última jornada de la Liga española.

Los tantos de los andaluces fueron conseguidos en la segunda mitad por Loren Morón (minuto 61) y por el exjugador del Real Madrid Jesé Rodríguez (75).

El Real Madrid tenía seguro finalizar en tercer lugar. Acaba el curso con 68 puntos, provisionalmente a 18 del campeón, el FC Barcelona, que puede ampliar su ventaja en el último partido de la Liga 2018-2019, este domingo en el terreno del Eibar (12º).

Para el Real Madrid es el punto final de una temporada muy negativa, donde el título en el Mundial de Clubes fue la única alegría y en la que quedó pronto sin opciones de título en la Liga española, además de eliminado prematuramente en la Copa del Rey y la Liga de Campeones, lo que motivó el despido del técnico argentino Santiago Solari y el regreso al banquillo de Zinedine Zidane, que tendrá la complicada labor de reconstruir el equipo para el próximo curso.

la despedida Sabor distinto para Navas y Bale

El costarricense Keylor Navas y el galés Gareth Bale apuntan a salir del Real Madrid este verano europeo y el partido contra el Betis se anticipaba como una despedida para ellos, pero que acabó con un sabor bien distinto, ya que el guardameta pudo disfrutar del cariño de la afición desde el césped y el extremo ni siquiera salió a calentar.

La afición que se dio cita en el Santiago Bernabéu homenajeó desde el primer momento a Navas, con la 'Grada Fans' coreando su nombre a lo que el resto de público respondió con una gran ovación; una situación que se repitió durante el resto del encuentro en cada ocasión que tocó la pelota y al final del mismo.

Desde su llegada en 2014, el costarricense ha sumado 162 partidos defendiendo el arco blanco, siendo el titular en las tres Ligas de Campeones que conquistó de forma consecutiva el Real Madrid, ganándose el cariño de los madridistas.

La probable despedida a Keylor Navas se cerró con el costarricense arrodillado en el centro del campo del Santiago Bernabéu, con los brazos hacia el cielo y aplaudiendo a la que ha sido su afición en repetidas ocasiones, gesto que fue correspondido.

El Bernabéu se rindió al tico, una sensación de la que no pudo disfrutar Gareth Bale. El galés volvió a una convocatoria tras dos partidos ausente por decisión de Zinedine Zidane, pero tan solo se sentó en el banquillo, ya que no salió ni a calentar en otro gesto más del francés de que no cuenta con él de cara al futuro.

El '11' del Real Madrid se postuló como el jugador que debía dar un paso adelante tras la marcha de Cristiano Ronaldo al Juventus el pasado verano, pero no ha respondido a las expectativas debido a la inconsistencia y también en gran medida a las lesiones que se han vuelto a repetir este año, 23 desde su llegada a la capital de España.

Una situación que le hizo ser el foco de las críticas y los pitos de la afición. Además, la vuelta de Zidane al banquillo del Real Madrid fue un jarro de agua fría para el galés, que ya se vio sin sitio con el francés a final de la pasada temporada.

Ahora, tras seis años en el Real Madrid en los que ha sumado 102 goles y 64 asistencias, el futuro del galés en el club parece haber llegado a su fin sin ni siquiera poder despedirse sobre el terreno de juego, una situación muy diferente a la vivida por Keylor Navas.