El desafío del Bohemio

Desde que llegó Eduardo Espinel, Manuel Castro bajó unos metros en la cancha. Pasó de ser un delantero en el esquema habitual de Jorge Giordano a un volante externo en el 4-4-2 del entrenador coloniense. Pero lejos de extrañar su vieja posición, le gusta jugar donde lo está haciendo, más teniendo en cuenta que por el otro lado es titular Rodrigo Rivero, con quien muchas veces cambian de punta para poder desequilibrar y despistar a los defensas rivales y con el que ya jugó de igual forma en la Cuarta y Tercera División de los bohemios.



Ya al anochecer, recién llegado a su casa de Tres Cruces luego del entrenamiento que ayer fue por la tarde y en el Parque Viera, el duraznense señaló que “en esta posición me siento bien. Tanto yo como Rodrigo estamos cómodos. En juveniles, cuando jugábamos juntos, también éramos volantes. Incluso alguna vez jugamos con línea de tres y nosotros dos éramos los carrileros, que teníamos que llegar siempre al fondo. En esta función tenemos que colaborar más con la defensa y con la marca; tenés que estar siempre con la cabecita enchufada en el partido y no podés tener ninguna distracción porque cualquier pelota que pase y sea tu marca puede generar un error para el equipo y un gol para el rival”.



Castro llegó con 17 años al equipo, directamente a Cuarta, proveniente de Wanderers de Durazno. En un partido que jugaron los bohemios duraznenses y la selección Sub 17, los albinegros del Prado lo vieron y lo llamaron, cuando el director técnico era José “Martillo” Aguiar. En el equipo de su ciudad natal jugaba como enganche o volante externo. “Me gusta jugar en el mediocampo porque tengo más recorrido por afuera y me gusta cerrar las jugadas”, admitió a Ovación.



Quizás, en parte, fue por la intensidad que le genera ese recorrido, que contra Olimpia, en la serie de Copa Libertadores, Castro no pudo gravitar encarando en el mano a mano a sus marcadores, más allá de que eran los primeros partidos de la temporada. “Pienso que me costó el mano a mano producto de la marca que ellos nos hicieron. Olimpia nos presionaba mucho y adentro de la cancha se notaba que habían muy pocos espacios, porque cada vez que agarrabas la pelota tenías a dos o tres marcadores encima y no encontrabas el momento justo para encarar”



Sobre si cambia la forma de jugar por contar de un corpulento centrodelantero de referencia como Santiago Bellini, Castro afirmó que “es importante tenerlo para el apoyo, para poder hacer el 2-1 y para tener siempre una referencia en el área, que es algo bueno”.



El número 17 de Wanderers viene de anotarle un gol en el triunfo contra Boston River 3-1 y mañana, contra Peñarol, repetirá la titularidad. “Sin dudas que será un partido complicado, pero va a ser un lindo desafío para nosotros, para poder mostrar nuestro juego y será importante también tener la pelota. Nosotros desde el primer minuto vamos a salir a proponer, a jugar para ganar y pensando con confianza que vamos a poder”, analizó.

contra peñarol Sin Adrián Colombino Este jueves Espinel volvió a confirmar lo que había hecho en la práctica de fútbol del miércoles, dejando a Adrián Colombino entre los suplentes pese a ya estar habilitado tras la suspensión. Así, la oncena será la misma que le ganó a Boston River con Rodríguez; Méndez, Lima, Macaluso, Villoldo; Noy, González, Castro, Rivero; Blanco, Bellini.