By Emiliano Esteves

El equipo que milita en la segunda categoría del fútbol inglés y es dirigido desde principio de temporada por el exjugador de Chelsea, le ganó 8-7 por penales a los de José Mourinho tras un emocionante juego igualado 2-2 para lograr avanzar a octavos de final.

Manchester United vs Derby County 2-2 Highlights & All Goals 25/09/2018 HD Manchester United vs Derby County 2-2 Highlights & All Goals 25/09/2018 HD

El Derby County de Lampard eliminó al United de su maestro, en crisis