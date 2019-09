Deportivo Maldonado perdió y Torque es el nuevo líder del ascenso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los dos mejores equipos que vienen compitiendo en esta segunda rueda se enfrentaban en el partido matutino que abría la 16ª jornada del campeonato de la Segunda División Profesional.

Rentistas por primera vez en el torneo ingresaría con dos volantes de recuperación (Claudio Rivero y Camilo Núñez) mostrando su entrenador Alejandro Cappuccio un cambio táctico frente a un rival que hace de la posesión del balón una de sus expresiones principales de juego.

Los primeros 20 minutos fueron de dominio total de la visita que una y otra vez martillaron sobre el arco de Bernardo Long que siempre se mostró atento y seguro.

Matías Cóccaro era imparable para el fondo de los “bichos colorados”, con un pique y dribling en carrera que dejaba a sus defensores siempre por el camino y en varias ocasiones estuvo a punto de abrir el tanteador.

Agustín Peña, que increíblemente en la primera parte del año no tenía lugar en el once celeste, marcaba diferencia por el carril derecho y en una de sus incursiones estuvo a punto de llegar a la apertura, pero su centro no llegó a conectarse por parte de Cóccaro y Del Prete por centímetros.

Pasados esos primeros minutos de asedio visitante, Rentistas adelantó sus líneas y con la manija de Matías Abisab y el buen despliegue de Renato César el partido se emparejó.

Cuando llegamos a la media hora, en jugada personal por izquierda, Álvaro Brun le comete un claro penal a Renato César que Daniel Rodríguez (de muy buen arbitraje) pitó en forma acertada.

Sin embargo el lanzamiento desde los doce pasos de Renato César tuvo la extraordinaria intervención de Christopher Fiermarin que logró contener el disparo y mantener el cero en el partido.

En el inicio de la segunda mitad llegó una incidencia que fue capital para la definición del encuentro y fue la expulsión del zaguero Maxi Falcón dejando a su equipo en inferioridad numérica.

Diez minutos más tarde Matías Cóccaro colocó el único gol del cotejo luego de un tiro de afuera del área que entró sobre el palo izquierdo de Bernardo Long que nada pudo hacer para evitar la conquista.

De allí hasta el final el equipo dirigido por el argentino Pablo Marini, se defendió con la posesión del balón obteniendo tres unidades de enorme importancia que lo ubican en zona de ascenso directo.

Cerrito sumó de a tres

En otro agradable partido disputado el sábado en el Estadio Centenario, Cerrito volvió a la victoria al vencer a Tacuarembó 1 a 0.

Sorprendió el “rojo del Norte” poblando la mitad del campo de juego, ejerciendo el dominio del balón en los primeros instantes, pero sin llegar a lastimar al arco defendido por Diego Marticorena.

Rafael Ortiz con sus piques y el buen trabajo del salteño Nicolás Fagúndez en el medio, preocupaban a los dirigidos por Roland Marcenaro que no se mostraban precisos en las primeras vueltas de reloj.

Pero los auriverdes con pocas llegadas, aprovechando la velocidad de Maximiliano Viera por izquierda, comenzaron a ejercer un dominio que llegó hasta el final del partido.

Un hermoso gol de Ramiro Quintana en el amanecer del segundo período le dio finalmente la victoria a Cerrito y luego de cuatro encuentros sin ganar, los presididos por Auro Acosta regresaron a la pelea por el ascenso, en una tabla que está cada vez más pareja.