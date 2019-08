Deportivo Maldonado se cortó solo arriba en la Segunda División

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego del empate (1-1) matutino entre Rentistas y Villa Española, Deportivo Maldonado tenía todo servido por la tarde para quedar como único líder del Campeonato Uruguayo de la Segunda División.



El equipo de Francisco Palladino llegaba al Olímpico luego de un pequeño bajón futbolístico, pero con un trabajo de muchos meses que hacía pensar que el mismo se iba a revertir prontamente.



A su frente estaba Albion, que había solucionado sus problemas económicos en la semana y con ello la vuelta a los entrenamientos en forma normal y alentados por la última presentación con victoria frente a Bella Vista.



Los “decanos”, con varias bajas, conformaron una línea de cinco en el fondo, buscando neutralizar el gran poder ofensivo de su rival, lo cual en los primeros instantes pudo llevar adelante, pero que en el resto del partido no pudo solventar los embates constantes de los esteños.



No se había llegado todavía a los cuatro minutos, cuando Albion ya había generado dos claras llegadas. Pero a partir de allí Deportivo Maldonado se hizo dueño y señor del partido, con un gran despliegue del juvenil Juan Moreira en la mitad del campo, apareciendo primero por izquierda para luego cambiar de banda y un interesante trabajo de Hamilton Pereira y César Pereyra imparable para el fondo locatario.







Ventaja. Justamente sobre los 17 minutos, en una escapada del argentino “Picante” Pereyra, llegó el gol de apertura, luego de un centro al área y la aparición del goleador Luis Machado, quien con cabezazo fulminante dejó sin chance a Santiago Amorín. Con la puesta en ventaja todo fue más fácil para la visita, que logró sitiar a su rival y debido a la falta de eficacia no se fue con otro resultado al finalizar el primer período.



La segunda mitad ratificó lo que se había observado en el final del primer tiempo: un dominio casi exclusivo de los fernandinos, pero con algún contragolpe de Albion que llevó cierta peligrosidad sobre la última línea defendida por Danilo Lerda.



La tranquilidad cayó a los 65 minutos, cuando nuevamente por arriba ganó ésta vez Walter Ibáñez para marcar el 2 a 0 que a esa altura parecía definitivo en el cotejo.



Pero cuando el trámite estaba para otro gol de Deportivo, llegó el descuento por parte de Bruno Barreto y le puso cierto grado de incertidumbre a los últimos minutos del encuentro.



Finalmente, Deportivo Maldonado logró su objetivo y en un sábado de nostalgia, se encaramó en lo más alto de la tabla y sueña con la vuelta a primera división.







Atenas. La etapa comenzó el viernes con una gran victoria de Atenas frente a Bella Vista por 3 a 0. Doblete del argentino Carlos Nagüel en el primer período y su compatriota Félix Villacorta en el segundo tiempo para poner cifras definitivas. Atenas preparó de gran forma para enfrentar el próximo sábado al líder, Deportivo, en el derbi departamental.







Otros resultados. Rentistas, que llegó igualado en la primera posición con Deportivo Maldonado, perdió la punta al igualar con Villa Española 1 a 1. Sud América y Torque no se superaron e igualaron a 0. Central, en la hora, obtuvo una gran unidad igualando en el Maracaná 2 a 2 con Cerrito, mientras que Villa Teresa le ganó a Tacuarembó 2 a 0.