"Si el Deportivo baja, me quedo o me voy de España"

Federico Valverde, centrocampista del Deportivo cedido por el Real Madrid, aseguró que si el conjunto de La Coruña desciende a Segunda División la próxima temporada preferiría seguir en el club o salir de España.



"Soy una persona que si me prestan a otro equipo, por respeto al Deportivo, no lo aceptaría. Si lamentablemente bajamos, sería por respeto que no me quedaría en España. Si pudiera quedarme aquí en el Deportivo, sea en la división que sea, yo me quedaría", dijo en una entrevista a GOL.



Añadió que se siente "parte" de la temporada del club gallego, de "un posible descenso" y aseguró que le "gustaría volverlo a ascender de nuevo".



"Ojalá no pase, pero, si descendemos, me gustaría ser el primero para volver a ascender", sentenció.



Valverde acumula 19 partidos con la camiseta del conjunto gallego, donde no ha podido marcar goles. Cabe recordar, que la fecha pasada regresó al banco de suplentes luego de estar un tiempo sin jugar por una lesión.



Además el "Pajarito" se juega en los próximos meses la posibilidad de disputar la Copa del Mundo con Uruguay en una posición donde Tabárez ha encontrado muchos jugadores y de buen rendimiento.



Con la camiseta celeste, lleva disputados tres partidos y anotó un gol, uno de los que sumó en el triunfo ante Paraguay en el Defensores del Chaco: el día de su debut con la mayor.