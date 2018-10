-Hace siete partidos que no pueden ganar, ¿qué análisis hacen en el plantel de lo que les está sucediendo?



-Es un momento como les pasa a varios clubes. Está claro que estamos atravesando un mal momento, que hay que saber sobrellevarlo y buscar la forma de salir adelante, entrenando fuerte. Igualmente el grupo está fuerte, estamos bien de cabeza. No se están dando los resultados, pero ya van a llegar. Si bien quedan pocos partidos, son todas finales y tenemos partidos contra rivales directos. Dependemos de nosotros mismos.



-¿Qué piensan de su posición en la tabla del descenso donde están cinco puntos arriba de la zona roja?



-La tabla está muy entreverada. Desde el partido que perdimos con Fénix lamentablemente nos metimos de nuevo en la pelea, pero hay que ganar.Lo que pasa es que perdés un partido y te tenés que estar fijando cómo sales los otros equipos. Todos los partidos son una final para nosotros, sea cual sea el rival.



-¿Pensás que la doble competencia al jugar la Copa Sudamericana les jugó una mala pasada?



-Para mí bajamos el rendimiento y se notó, pero sí puede ser que nos haya jugado en contra la cabeza de quedar eliminados y por cómo se dio con Banfield, que habíamos ganado en la ida. Nos mató un poco anímicamente, pero está claro que no es una excusa.



-¿A qué se aferran para ganarle a Nacional?



-La idea es ganar. Tenemos que ser efectivos, las que nos queden mandarlas a guardar, pero tenemos plantel para ganarles. Después, si se saca un punto, bienvenido sea.



-Lo que muestra la tabla, el último puesto en la Anual y en el Clausura, ¿es reflejo de su juego o pensás que merecerían estar más arriba?



-Merecemos estar más arriba. Hemos perdido partidos de todas las maneras posibles. El otro día, con Fénix, empezamos ganando y en 10’ nos hicieron dos goles. Tampoco hemos ligado, nos ha faltado definición, pero hay muchas cosas por mejorar, también en la parte defensiva. Si Dios quiere vamos a ganar y sacar esto adelante.



-¿Sos de estudiar a los delanteros rivales?



-No era de estudiarlos, pero me empecé a acostumbrar. Más que nada con el tema de la Copa, por si teníamos que ir a definición de penales.



-Hiciste todas las formativas en Juventud y empezaste como jugador de cancha... ¿Cómo llegaste al arco?



-Me fui a probar a Juventud de jugador, aunque también me gustaba el arco. Ellos sabían eso, era de los más altos, y me preguntaron qué me parecía empezar a atajar... Se ve que como veían que era malo, me mandaron al arco, je. El técnico de esa Séptima era Ricardo “Muerto” Satorno.



Mastriani jugará en la ofensiva por Coelho Pensando en Nacional Aunque aún restan algunos días para el duelo entre Boston River y Nacional, el entrenador Alejandro Apud tiene bastante encaminada la oncena. La misma sería con Gonzalo Falcón; Pablo Adorno, Carlos Valdéz, Guillermo Fratta; Pablo Álvarez, Miguel Amado, Diego Scotti, Darío Flores, Robert Ergas; Bruno Foliados y Gonzalo Mastriani.



El técnico no podrá contar con Diego Coelho, quien es el habitual centrodelantero, debido a que está a préstamo de Nacional y existe una cláusula entre las instituciones que no le permite estar a la orden. Se espera por las recuperaciones de Robert Flores y Wiston Fernández para determinar si pueden estar a la orden. Hoy practican en La Chacra a las 10.00.