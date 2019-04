Denis y el partido ante Nacional: "siempre quisimos que venga un grande" al Capurro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El golero de Fénix, Darío Denis, sostuvo que "siempre quisimos que venga un cuadro grande" al Parque Capurro y ahora que sucederá con el partido ante Nacional del sábado, hay que "hacer lo mejor posible para que la gente se vaya feliz".

El arquero de 27 años, que está en el equipo albivioleta desde 2013, dijo en declaraciones al programa Tirando Paredes de Radio 1010 que el partido contra los tricolores será "especial" aunque "que sea acá (en el Capurro) no nos asegura nada".



Sobre cómo será el duelo entre Fénix y Nacional, el golero planteó que todos los partidos de su equipo en el Apertura "fueron de ida y vuelta", por lo tanto "que pase otra cosa sería irreal". "Va a ser un partido duro en el que vamos a jugar contra grandes jugadores. Hay que estar atentos, no tenemos que cometer los errores que cometimos en el partido pasado (en el que empataron 2 a 2 con River Plate) porque Nacional no te perdona.



"Ahora vamos a jugar contra rivales que si te sacan dos goles de diferencia te hacen más daño todavía. Hay que estar bien despiertos y tratar de hacer lo mejor posible para que la gente se vaya feliz" del Capurro, sostuvo.



Sobre Gonzalo Bergessio, el goleador al que se tendrá que enfrentar el sábado desde las 16 horas, Denis dijo que ya lo conoce porque "Nacional y Peñarol son lo que se consume en la tele". Por este motivo, "uno como golero ya sabe las mañas que tiene, más allá de tener que enfrentarlo" aunque igual "se va a estudiar" al argentino "para estar lo más atento posible".

Asimismo, el volante Leo Fernández, uno de los goleadores del Apertura con nueve tantos, manifestó a Tirando Paredes que el albivioleta va a "proponer juego" para poder llevarse los tres puntos ante Nacional en un partido que será "muy lindo para la gente de Fénix".



Sobre el partido pasado, Fernández indicó que "contra River tuvimos muchas jugadas, yo tuve muchas jugadas, que no pude terminar bien. Fallamos un poco en el área contraria".



De todos modos, destacó que "pudimos levantar un resultado adverso que era dificilísimo", porque "ese arranque o te mata o te levanta en el partido. Nosotros nos levantamos con suerte y con trabajo, con esfuerzo y ganas. Obviamente queríamos ganar pero es un punto de oro".