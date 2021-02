Denis Olivera publicó un mensaje luego del maltrato recibido en redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Denis Olivera publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que hizo alusión a la situación que vivió en los días posteriores al clásico entre Peñarol y Nacional.

El joven jugador de 21 años fue criticado y blanco de burlas en redes sociales por su desempeño en el empate por el Torneo Clausura. Algunos de los comentarios lo criticaban por su nivel de juego mientras que otros se refirieron en tono discriminatorio a su color de piel.

Ante esto, mucha gente del ambiente del fútbol, hinchas, jugadores, dirigentes y periodistas, y el mismo presidente de Peñarol Ignacio Ruglio, expresaron su apoyo al delantero aurinegro.

Por su parte, el jugador publicó este viernes un mensaje en el que dice que está bien, "en familia", y afirma: "Más allá de lo que se haya dicho o publicado por redes sociales sobre mi aspecto, que duele, en lo psicológico no me afectó en nada y no mostraré debilidad a esas personas que hacen o intentan hacer mal".

Además, agradeció los mensajes de apoyo y expresó: "Estoy completamente orgulloso de lo que soy y eternamente agradecido a mi familia que está pase lo que pase".