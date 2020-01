Denis Olivera: “Hoy soy feliz en Peñarol y estoy aprendiendo muchísimo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Denis Olivera fue uno de los jugadores que aprovechó al máximo la oportunidad de sumarse a Peñarol y lo demostró en la cancha, con buenos minutos en los amistosos frente a Seattle Sounders primero y Los Ángeles FC después en Estados Unidos.

“Es una motivación enorme ir a entrenar al club más grande del Uruguay y hacerlo con jugadores clase A. Es un orgullo. A los juveniles como Mathías Pintos, Kevin Lewis y Facundo Torres los conocía por jugar contra ellos”, le dijo Olivera al programa “Tirando Paredes” (Radio 1010 AM).

Consultado acerca de la adaptación, el delantero de 20 años contó que “ha sido muy buena porque este es un grupo muy unido y desde el primer día me hicieron entrar en confianza. En el viaje a Estados Unidos vivimos una experiencia muy linda y buena una buena pretemporada para el equipo”.

Antes de firmar con Peñarol, Olivera tuvo posibilidades de ir a Liverpool y respecto a eso comentó que “estaba de vacaciones y en contacto con mi representante había varias chances pero llegó el último día antes que empezaran las pretemporadas, hubo una oferta de Peñarol y no dudé en aceptarla”.

Es el menor de cinco hermanos y vive con su madre en La Unión, barrio al que se mudó hace poco desde la Gruta de Lourdes, donde hoy viven sus hermanos. “La mayoría de mi familia es hincha de Peñarol y están muy contentos porque saben que tomé una gran decisión. Me apoyaron en todo momento”, contó.

Por otra parte, la gente ya lo va reconociendo en la calle pero Denis trata de ser el mismo de siempre: “Yo trato de pasar desapercibido y hacer lo que hice siempre, ir a hacer las compras, como hacía antes, pero ya te van conociendo un poco más”, dijo.

Denis Olivera, quien en su ficha de juvenil aparece como nacido en Minas, remarcó que nació en Montevideo y consultado por sus características expresó que “en lo futbolístico soy un jugador rápido, muy dinámico y más que nada me caracterizo por la velocidad. Siempre quiero estar cerca del área, tener varias chances y desbordar. En realidad jugar por el centro del atraque es nuevo para mí porque jugué casi siempre de punta por afuera pero me estoy adaptando a jugar arriba”.

“Diego Forlán me corrige bastante y eso es positivo para mí porque uno necesita aprender y más que nada de los grandes. Él me corrige bien y yo voy aprendiendo muchas cosas en los entrenamientos. Es un orgullo enrome tenerlo como entrenador (a Forlán) porque uno lo veía por televisión, en 2010 tuvo un gran Mundial y ahora lo tenemos como director técnico”, contó el atacante mirasol.

El debut de Denis Olivera en Primera División fue con Danubio y por Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro: “Fue un pasaje lindo porque hice todas las juveniles en ese club y estoy muy agradecido. El año pasado debuté y pude tener varios partidos con Marcelo Méndez como entrenador. Me llevé un aprendizaje muy grande porque él me hizo debutar, me preparó bien en esa pretemporada y sin dudas fue un paso importante en mi carrera”.

Pero el final de su contrato con Danubio no fue el mejor y acerca de eso, Denis dijo que “fue un tema difícil terminar el último semestre así. Un futbolista siempre quiere jugar todos los partidos y el no jugar te complica. Tuve varias lesiones, se dio el tema extra deportivo del contrato, pero eso me ayudó bastante para crecer, pasar raya y empezar un gran año haciendo una buena pretemporada. Yo había tenido dos desgarros en el cuádriceps de la misma pierna. Eso me marginó varias semanas y después para volver necesitás agarrar ritmo que es lo más complicado. En el cierre del año estaba pronto para jugar pero lo hice muy poco. Este año me preparé al máximo para tener una gran temporada”.

“Fue un momento muy feo pero son cosas que te dejan con signos de interrogación para saber qué pasé, pero siempre traté de focalizarme en lo deportivo”, contó Denis Olivera acerca de la finalización de su contrato con Danubio y la posterior salida de la franja.

Ahora, el delantero pasó raya y vive su presente en el aurinegro: “Es un paso importante para mí porque hoy soy feliz en Peñarol y estoy aprendiendo muchísimo. El cambio me ayudó bastante desde lo emocional y anímico y fue muy positivo”.

Denis Olivera no quiso hablar del futuro pero sí de la actualidad: “Es complicado hacer futurología. Yo soy más de ir día a día porque un jugador tiene siempre muchas cosas para aprender y por eso para mí el día a día es lo mejor. Estar en Peñarol te genera una ilusión muy grande y hay que estar siempre preparado para dar lo mejor”.