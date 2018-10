"Hicimos un muy buen primer tiempo, nos faltó terminar bien un contragolpe y hacer el gol. En el juego y en las oportunidades tendríamos que haber hecho el gol. En el segundo nos hicieron el gol, pegaron una en el palo y tuvieron más. Pero sabía que íbamos a empatar, porque este grupo tiene una gran fuerza interior. Antes decía que este partido era un empate, pero ambos demostramos que queríamos ganar. El gol a veces se te da, a veces no. Se dio un empate pero no fuimos a especular, no fuimos a empatar", analizó el entrenador aurinegro luego de su primer clásico dirigido en el fútbol uruguayo.

"Perdimos puntos en la Anual. En Peñarol siempre tenemos que salir a ganar, lo dice la historia y los jugadores mismo. Este plantel está fuerte para la parte final y para lo que se viene, sabe lo que tiene que hacer en la cancha. Me gusta cuando encontrás estas respuestas en la adversidad", agregó.

El técnico dijo que lo que más aprendió fue que "hay que terminar mejor las jugadas, es lo que me quedó en la retina. Nacional te hace mal por las bandas. Salía por la derecha y te la cambiaba a la izquierda".

Sobre la vuelta de Gargano a Primera luego de siete meses dijo que ​"estamos todos contentos que se dio la entrada del 'Mota'. Le preguntamos en todo momento si estaba bien. Yo lo vi mejor hoy que el otro día en Tercera, la cancha no estaba bien".

"Viatri no estaba para 90'. Lo tuvimos a lo último. Si podíamos atacar mucho los espacios se podía dar. Ponerlo de titular era arriesgarlo. Es un jugador que nos da juego, nos da muchas cosas además del gol", afirmó sobre el autor del gol aurinegro.

Con la vuelta de Gargano se libera la posibilidad para que Cristian Rodríguez pueda jugar más suelto. "Al Cebolla no lo veo por afuera, lo veo mucho mejor por adentro. Lo puso Leo y me gusta. La potencia la vuelca distinto por adentro. Tiene algo que los del medio nuestro no tienen. Es por donde puede hacer más daño", sostuvo.

Finalmente, sobre la cantidad de jugadores sentidos al final explicó: "Hace mucho calor, que ayuda a que los calambres vengan siempre. Lo del Cebolla lo sabíamos desde el primer tiempo. Hablamos con él porque lo vi renguear".