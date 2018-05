La delegación aurinegra no la pasó bien

Video: @alenb259



Para la delegación aurinegra el partido se terminó a los 75' minutos de juego y es que los obligaron a desalojar luego de que la provocación de los hincha tucumanos llegara a niveles que la policía no podía contener.



La delegación estaba dividida en dos palcos, entre los que se encontraban Ignacio Ruglio, Carlos Sánchez, Jorge Barrera e incluso Fabián Estoyanoff que no estuvo en el banco de suplentes.



Las provocaciones fueron varias durante todo el partido y acrecentaron en el momento que Atlético Tucumán anotó el gol. De esa manera, la situación se hizo insostenible para la policía, que no podía contener a los hinchas, y para la delegación aurinegra por lo que fueron retirados de la zona directamente para los vestuarios, por lo que no pudieron ver los últimos minutos del juego.