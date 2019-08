El delantero francés Franck Ribery revoluciona a Florencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una multitud de aficionados violetas ya le entregó a Franck Ribery el recibimiento de leyenda. Tras doce campañas en el Bayern Múnich, el futbolista francés, de 36 años se convierte en el jugador estrella del ACF Fiorentina.

El experimentado atacante completara una fórmula ofensiva de ensueño para una hinchada que clama por alegrías. El técnico Vicenzo Montella tendrá a su disposición un tridente formado por Federico Chiesa, Kevin Prince Boateng y Ribery.

Ribery, que ya entrenó con sus compañeros, tendrá este jueves la presentación oficial. Será la segunda oportunidad para que el galo sienta el cariño de la parcialidad. Su llegada al aeropuerto fue una locura.

“Luca Toni me dijo que la Fiorentina era un gran club y Florencia una hermosa ciudad”, aseguró el atacante, que se mostró “muy feliz de estar aquí” e incluso desveló que, a pesar de que “mi comprensión no es perfecta”, el italiano es un “idioma que me gusta”.