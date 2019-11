Dejaron a Christian Ferreyra afuera de las finales del Uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Christian Ferreyra no fue convocado por la Conmebol para realizar el cursillo del VAR y entonces queda excluido de la posibilidad de arbitrar las eventuales finales del Campeonato Uruguayo, en las que se utilizará dicha tecnología.

Para gran parte del ambiente futbolístico, Christian Ferreyra es en este momento el mejor árbitro uruguayo. Es más, en la última lista de jueces internacionales que envió la Comisión de Árbitros (ex-Colegio) a la Conmebol, Ferreyra es quien encabeza la nómina.

O sea que según las evaluaciones de la mencionada Comisión (la que Nacional pretende remover) y los puntajes recibidos tras cada partido, Ferreyra es en la actualidad el mejor árbitro uruguayo de la temporada 2019. Y por eso va como número uno de los internacionales para la temporada 2020.

Sin embargo, no fue incluido en la lista de jueces invitados por la Conmebol para realizar el cursillo de diez días de VAR que los prepara para trabajar con la nueva tecnología, incluso en la cancha.



Los convocados por la Confederación fueron: Gustavo Tejera, Andrés Matonte, Martín Soppi, Claudia Umpiérrez y Luciana Mascarañas. Y no se duda de sus méritos, pero sorprende mucho que no esté Ferreyra.

La cuestión es que si no hace el curso, Ferreyra queda automáticamente descartado de la posibilidad de arbitrar en las finales del Campeonato Uruguayo, pues como habrá VAR, los que no estén preparados no podrán dirigir.



Sabido es que el VAR puede llegar a ser una herramienta muy buena para mejorar los arbitrajes y disminuir los errores, pero todo lleva un proceso y un tiempo para que los árbitros se acostumbren a la forma de trabajar con la nueva tecnología.

Ferreyra es árbitro internacional desde el año 2013, pero en los dos o tres últimos años no ha tenido muchas designaciones, salvo unas cuantas para hacer de cuarto árbitro. El último partido que dirigió en el exterior fue un amistoso entre Perú y Colombia que se jugó en Lima antes de la última Copa América.



Su ausencia de la lista para hacer el curso VAR le cayó como un balde de agua fría a Ferreyra, quien obviamente tenía grandes expectativas de hacer el curso para seguir progresando en la carrera. De todas maneras, en este momento no analiza el retiro por eso, aunque puede habérsele pasado por la cabeza.

Ovación quiso consultarlo sobre el tema pero el árbitro se excusó y dijo que en este momento no quería hacer declaraciones. “Yo hablo adentro de la cancha. Mi forma de hablar es esa”, fueron sus únicas palabras. También se quiso consultar al respecto al presidente de la Comisión de Árbitros, Sergio Pérez Lauro, quien tampoco quiso hablar.