Dejará de ser el "Niño" mimado del Atlético de Madrid 

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres, de 34 años, anunció en un acto público en Madrid que dejará al Atlético de Madrid al final de temporada.



"No ha sido una decisión sencilla, pero me sentía con la obligación de decírselo a la afición", dijo el nueve rojiblanco. "Creo que es el mejor momento para decirlo. El protagonismo que estoy teniendo es muy poco. No es un día de reproches. Trato de explicar a la afición lo que se siento. No tiene nada que ver el entorno. El entorno no tiene nombres ni apellidos. Es la mejor manera de llevarlo durante este mes y medio".



Torres explicó que dejar el Atlético no era algo que hubiese previsto, sino que se había imaginado su futuro de otra forma: "Mi idea era colgar los botines aquí", dijo, y añadió que no da por cerrada su carrera futbolística: "Quiero seguir jugando dos, tres o cinco años".



En el acto Torres se refirió también a su relación con el técnico argentino, Diego Simeone. "Mi relación con él es normal. La he llevado con profesionalidad. Siempre he dicho que no voy a participar en una fisura Torres-Simeone".

Torres anunció que no seguirá en el @Atleti. "Me siento un poco obligado de decírselo sobre todo a la afición" pic.twitter.com/LoFkqbDgFJ — AS (@diarioas) 9 de abril de 2018