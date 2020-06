Deivis Barone le puso punto final a su carrera en el fútbol profesional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Deivis Barone anunció su retiro del fútbol profesional a los 40 años en plena pandemia por coronavirus que tiene detenida la actividad en el Uruguay y en muchos países del mundo.

Nacido en San Ramón (Canelones), el 28 de agosto de 1979, el zaguero estaba jugando en Tacuarembó y tenía pensado seguir un año más como profesional.

“Ya lo venía manejando y más después del tema de la pandemia, lo terminé de decidir. Al comenzar este año me había propuesto jugar un año más pero analizando un poco las cosas decidí retirarme”, le contó Barone al programa “Derechos Exclusivos” (Radio Uruguay).

“Yo estaba jugando en Tacuarembó y me sentía muy bien físicamente. No quise parar y quería jugar un año más, por eso seguí entrenando y preparándome pero cuando apareció todo esto de la pandemia, el físico ya sabía que no iba a ser el mismo”, explicó.

El zaguero contó además que “no quiero dar ventajas porque así es imposible hoy en día. Por eso decidió dar un paso al costado y no jugar más de manera profesional, así que ahora miraré el fútbol desde otro lado y lo disfrutaré con mi familia y mis amigos”.

La carrera de Deivis Barone comenzó en el baby fútbol de San Ramón, donde jugó en Wanderers y luego pasó a Peñarol Juniors. Un entrenador hizo contacto para que se fuera a probar a River Plate y dejó su ciudad para mudarse a Montevideo.

Tras jugar entre 1998 y 2004 en el darsenero, Barone emigró al fútbol argentino para jugar en Instituto de Córdoba, luego pasó a Junior de Barranquilla y Libertad de Paraguay para volver a Uruguay y ponerse la camiseta de Nacional.

Jugó en Maracaibo y Caracas de Venezuela, Atlético Tucumán, San Martín de San Juan y Guillermo Brown para finalmente regresar a Uruguay nuevamente y vestir la camiseta de Rentistas, River Plate y Tacuarembó.