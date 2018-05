Una definición complicada

PRIMER TIEMPO

Floja primera parte de ambos. Peñarol, como era de esperarse, no tuvo apuro por sacar cada vez que la pelota se iba afuera y eso hizo el partido muy lento, aunque por el momento es lo que le sirve al aurinegro y lo está haciendo bien.

Ramón Arias y Fabricio Formiliano seguramente terminaron con chichones de sacar tantas pelotas aéreas y frontales que llegaron de los jugadores de Atlético Tucumán.

El ingreso de Mathías Corujo, hasta ahora, le está dando rédito a Ramos porque no está sufriendo por ese lado y si bien todavía no lo necesita, aunque no le vendría mal, el aurinegro está lejos de anotar.

Las pelotas que le llegaron a Maximiliano Rodríguez y Gabriel Fernández fueron pocas y eso también lleva a que a Peñarol le cueste hacerse del balón y que se recueste su arco.

De todas maneras, con el paso de los minutos el equipo de Leonardo Ramos comenzó a acomodarse en la cancha y pese a que no controló la pelota, sufrió un solo disparo al arco claro y fue en el final.

La tónica fue de un partido lento, muy disputado, típico de Copa Libertadores y donde Peñarol cerró bien los espacios para los ataques tucumanos, aunque no se puede confiar.

SEGUNDO TIEMPO:

A Peñarol le dolió mucho el gol de Atlético Tucumán. Tanto que no encontró los caminos para revertirlo. Leandro Díaz con una gran jugada personal puso el único tanto del partido en un momento donde Peñarol llegaba con más claridad.

Los de Leonardo Ramos salieron con otro ímpetu al complemento y tuvo dos posibilidades de anotar. Una por intermedio de Canobbio que no logró frenar bien la pelota y la otra de Maximiliano Rodríguez, quien luego de una buena jugada de Canobbio por derecha dejó de cara al gol al argentino, que definió por arriba del horizontal.

Como si eso fuera poco, Kevin Dawson pidió el cambio pero el aurinegro no tenía más variantes y por eso tuvo que permanecer en el campo. De todas maneras, el arquero salvó varias que podrían haber entrado y aumentado el marcador para los tucumanos.

Después llegó el tanto albiceleste y Peñarol cayó en un pozo del que le fue imposible salir. Ramos intentó con variantes pero no terminaron dando resultado y así vio cómo se escaparon las unidades.

Peñarol se vuelve con las manos vacías, con la esperanza de lograr la clasificación en la última fecha y mirando de reojo el partido del sábado frente a Defensor Sporting.