¿Cómo se define el Uruguayo si Peñarol gana el Clausura y Nacional la Anual?

Nacional lidera tanto la tabla del Clausura como la Anual, pero puede llegar a darse el caso de que Peñarol sea campeón del torneo corto y el tricolor sume más que nadie en la acumulada. ¿Cómo se definiría en ese caso?

Lo primero a decir es que Nacional (62) lleva cinco puntos de ventaja en la Anual y cuatro (21) en el Clausura. Por lo tanto, hay una doble posibilidad de que haya definiciones entre los grandes, porque por un lado Peñarol podría descontar los cuatro puntos y obligar a una final del Clausura y por el otro el aurinegro podría descontar los cinco de la Anual, por lo cual sería campeón del torneo corto pero habría que definir el primer puesto de la acumulada.



De suceder esto, habría luego dos partidos más (con alargue y penales incluidos si hay igualdad de puntos y de diferencia de goles) para definir al Campeón Uruguayo. Claro, si Nacional gana el Clausura y además se mantiene al tope de la Anual, habrá finales entre los grandes (Peñarol como campeón del Apertura) a las que los tricolores llegarían con la ventaja deportiva de haber ganado la acumulada. Por lo tanto, de obtener la semifinal, ya sería campeón uruguayo. Si la perdiera (partido único), habría dos jyegos más por puntos y diferencia de goles, con posible alargue y penales.



La otra chance es que Peñarol revierta el panorama y en las próximas siete fechas logre hacer seis puntos o más que Nacional, con lo cual no habrá definición posible, pues ganaría Apertura, Clausura y Anual y sería automáticamente campeón uruguayo.



Enmienda

Al reglamento se le hizo una enmienda a comienzos de 2018 previendo toda esta posibilidad. En 2017, la primera temporada del Torneo Intermedio, no se tuvo en cuenta que un equipo podía hacer muchos puntos en el Intermedio y terminar ganando la Tabla Anual y que un segundo club ganara tanto Apertura como Clausura. “Es una posibilidad muy difícil que se dé, pero existía y por eso se hizo la enmienda”, explicó a Ovación el hoy integrante del Comité Ejecutivo de la AUF y entonces presidente de la Mesa Ejecutiva, Jorge Casales.

Luego de esa enmienda, el capítulo 3 del régimen de disputa de los torneos de Primera División expresa:

“Si un club se consagrara campeón del Torneo Apertura y también del Torneo Clausura, pero otro club obtuviera la Tabla Anual; para la obtención del título de Campeón de la Copa Uruguaya se deberán disputar entre esos mismos equipos, el siguiente régimen de partidos:

a) Se disputarán dos partidos por puntos de 90 minutos cada uno, el equipo que obtenga más puntos al término de la serie, se consagrará campeón de la Copa Uruguaya.

b) Si al término del segundo partido, en la serie existiera igualdad de puntos entre los equipos, pero uno de estos alcanzare en dicha serie una diferencia de goles a su favor, se consagrará campeón de la Copa Uruguaya.

c) Si al término del segundo partido de la serie, existiera igualdad de puntos y la misma diferencia de goles entre ambos equipos, se disputará un alargue de 30 minutos, en dos tiempos de 15 minutos cada uno y de no surgir un vencedor se definirá por la ejecución de tiros penales de acuerdo con el régimen F.I.F.A. El club ganador se consagrará campeón de la Copa Uruguaya.

d) El club perdedor de estos partidos finales (literales a, b, y c, será el Vicecampeón de la Copa Uruguaya a los efectos de las clasificaciones a las Copas Internacionales”.



No se olviden de Progreso

A esto hay que sumarle que Progreso está segundo a un punto de Nacional en el Clausura y hoy, ya en la segunda mitad del torneo, tiene aspiraciones de ganarlo. ¿Qué ocurriría si ganara el Gaucho el Clausura y Nacional la Anual?

En ese caso se jugaría un solo partido semifinal entre Peñarol (campeón del Apertura) y Progreso (Clausura), con alargue y penales si hubiera igualdad. El vencedor, enfrentaría a Nacional en serie al mejor de dos partidos.