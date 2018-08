Parece otro Defensor

"No nos están saliendo las cosas y hay que dar la cara en estos momentos. No siempre es fiesta y triunfos; es el fútbol. No estamos en un buen momento futbolístico y cuando no estás en un buen momento, pasan estas cosas”, dijo Mathías Cardacio, el capitán de Defensor Sporting, que habló tras el empate ante Rampla Juniors.



Cuatro partidos sin ganar parece mucho para Defensor Sporting. Y ayer los picapiedaras le empataron dos veces de atrás en el Franzini. El segundo gol local, anotado por Pablo López, fue a los 85’. En la temporada anterior era difícil que con ese panorama los de Eduardo Acevedo no se hubieran llevado la victoria.



Pero ahora no tienen a ese jugador inteligente, capaz de hacer la pausa y de tener la pelota para que el rival no la recupere y pueda salir a toda velocidad de contragolpe como hizo ayer Rampla Juniors. A los violetas les falta Matías Cabrera, que hoy hace de las suyas en el Deportivo Cali de Pelusso, y lo extrañan.



Para peor, el sustituto de Cabrera el “Mago” Matías Santos mira los partidos desde la tribuna porque no le llega su habilitación.



Defensor Sporting comenzó mejor el partido, pero Rampla Juniors no tardó en emparejar las acciones de contragolpe aprovechando la velocidad de sus hombres. El picapiedra también dispuso de un par de peligrosos tiros libres, uno del colombiano Herrera que sacó Reyes al córner con gran atajada.



De todas maneras, los “tuertos” se fueron al descanso en ventaja tras el gol que anotó Santiago Carrera, que controló la pelota en el área y la clavó en el ángulo.



El complemento fue más parejo y se hizo de ida y vuelta. El ingreso de Cristian Olivera fue clave para los de Julio Fuentes. Fue el propio Olivera quien anotó el empate a los 10 minutos de estar en la cancha.



El complemento se hizo interesante, con buenas acciones para los dos equipos. Pablo López, el mejor de los violetas, volvió a poner en ventaja a su equipo luego de que su remate hiciera carambola en el palo y entrara en el arco de Odriozola.



Pero cuando los hinchas de Defensor Sporting ya celebraban el triunfo y el cuarto árbitro levantaba el cartel de los descuentos, el colombiano Fabio Burbano, de buen debut en Rampla, volvió a igualar el partido.



Es que al violeta le falta ese jugador capaz de hacer la pausa. Y no pudo preparar bien su partido del jueves por la Copa. Rampla se fue del Franzini celebrando el punto.

violetas Defensor Sporting: las banderas al revés Los hinchas de la Banda Marley colocaron sus bandera al revés ayer en el Franzini. La protesta se debe a la actitud que tuvo la seguridad del club en Río de Janeiro. En esa ocasión les dejaron esperando una hora y media para entrar su banderas afuera del Maracaná. Y otros hechos. La revancha con Fluminense es el jueves y el plantel quedó concentrado tras el empate con Rampla Juniors.